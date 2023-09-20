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2023-09-20 23:38:00

JPEX｜警方再拘捕3名男子 暫接2086人報案 涉款13億元 (更新)

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JPEX

警方再拘捕3名男子，暫接2,086人報案，涉款約13億元。

【9月20日23:38更新】虛擬資產交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙，警方再拘捕3名男子；截至下午5時，共接獲2,086人報案，涉款約13億元。

警方和證監會今日舉行記者會，交代就JPEX案件拘捕4男4女。(李睿哲攝)

警方和證監會在記者會上交代JPEX案件。(李睿哲攝)

【17:05更新】虛擬資產交易平台JPEX遭證監會點名事件發酵，警方昨日拘捕4男2女涉嫌串謀詐騙，包括曾自稱是JPEX合伙人、後稱只是宣傳的KOL林作以及另一名KOL陳怡，並到他們的辦公室搜查。警方及證監會今日(19日)下午就事件見傳媒，指再就案件拘捕2名人士，令被捕人數增至8人，涉及4男4女，現時警方接獲1,641宗市民舉報，涉款金額12億元，強調調查仍在繼續，不排除有更多人被捕。

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警方和證監會今日舉行記者會，交代有關虛擬資產交易平台JPEX的案件。(李睿哲攝) 警方商業罪案調查科高級警司孔慶勳。(李睿哲攝) 證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣。(李睿哲攝) 警方和證監會今日舉行記者會，交代有關虛擬資產交易平台JPEX的案件。(李睿哲攝) 警方和證監會今日舉行記者會，交代有關虛擬資產交易平台JPEX的案件。(李睿哲攝) 警方和證監會今日舉行記者會，交代有關虛擬資產交易平台JPEX的案件。(李睿哲攝) 警方和證監會今日舉行記者會，交代有關虛擬資產交易平台JPEX的案件。(李睿哲攝) 警司李慕賢。(李睿哲攝)

警考慮充公6700萬元犯罪得益

警方指，914日接受證監會轉介後，便十分重視案件，立即設立熱線，截至昨晚10時，共接獲1,641宗報案，稱未能在JPEX「出金」，涉及金額12億，並在昨日拘捕8人，涉44女，包括可疑公司的負責人及場外找換店(OTC)店主。

被捕8人年齡介乎2252歲，涉及串謀詐騙。警方指犯罪團伙有詳細分工，當中有公司負責人、員工，及俗稱OTC的虛擬資產找換店店主。行動中，警方搜查多個處所，包括被捕人士的住所和多間場外找換店，共檢獲約800萬元現金、名貴首飾及與JPEX相關文件等，又對被捕人士及相關公司進行財富調查，凍結銀行結餘約1,500萬港元，並正進行程序，凍結總值4,400萬元的3個物業，會考慮充公6,700萬元犯罪得益。

最大一宗涉款4000萬「入金」  涉案KOL標榜投資「無得輸」

警方稱，目前最大一宗金額涉及4,000萬元「入金」，指JPEX平台利用各種廣告、社交媒體、場外找換店及網紅KOL作廣泛宣傳，以誇張失實方式，標榜「低風險、高回報」，以吸入投資者入局，被證監會點名後限制投資者「出金」，認為有詐騙成份；至於被捕網絡KOL涉嫌在知道事件是騙局下，仍然誘使受害人投資，在網上宣傳和標榜有關投資「冇得輸、日日賺」，令受害人相信投資有相當可觀回報。

證監會：所有被捕人都收過警告信

證監會解釋為何近日才採取行動，指證監沒有任何權力監管JPEX平台，到去年7年，證監只可以將JPEX列入可疑名單，期間曾9次透過不同方式提醒投資者小心，直至新例在今年6月生效後，規定虛擬資產平台需要持牌，惟JPEX並無停止推廣，反而變本加厲違規銷售，因此證監會在本月13日發警告聲明，指出JPEX任何一個實體均沒有取得證監會發牌，亦沒有向證監會申領牌照，又指JPEX沒有與證監會聯絡。

證監會透露早前曾向網絡KOL以及場外找換店，發出21封警告信，要求停止宣傳JPEX平台，所有被捕人都收過警告信。

有藝人事後飛到大馬   警：如涉案人身在外地會引渡回港

對於事件爆發後，有藝人聲稱飛到大馬探親。被問到馬來西亞與本港有引渡條件，警方會否引渡相關人士回港，警方回應指，拘捕行動視乎相關人士的參與程度，強調如涉案人身在外地會引渡回港。

警方形容，今次涉案金額及受害人數目都是驚人，令人乍舌，大部分受害人都對投資虛擬資產無經驗，對高回報產品一些都不理解，亦不掌握平台運作，麻木相信投資達人，亦無為自己的投資產品做功課及風險評估，抱「怕走寶」心態，衝動相信一些宣傳而作出高風險投資，強調世界上沒有免費午餐。

林作(左二)在中環娛樂行的辦公室被警方帶走。(資料圖片／蘇文傑攝) 網紅陳怡(前排中)被警方帶走調查。(資料圖片／蘇文傑攝) 警方在林作中環娛樂行的辦公室檢走多箱證物。(資料圖片／蘇文傑攝) 林作於上月以每月26萬元租用中環娛樂行一個逾2,900方呎辦公室，早前更舉行開張儀式，其外婆、母親王莉妮及女友裕美亦有到場。(資料圖片)

李家超：案件涉欺詐   證監會及警方下午交代

特首李家超今早在行會前見傳媒時主動談到JPEX事件，李家超表示，非常關注虛擬資產平台JPEX案件，並形容案件涉及欺詐成份，已要求證監會及警方，在下午會見傳媒講解事件。

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