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2023-09-20 10:37:04

JPEX｜議員：法例出台時無預計服務提供者利用灰色地帶詐騙　促完善法例

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JPEX｜議員：法例出台時無預計服務提供者利用灰色地帶詐騙　促完善法例

JPEX｜議員：法例出台時無預計服務提供者利用灰色地帶詐騙　促完善法例

虛擬資產交易平台JPEX案持續發酵，規管虛擬資產的法例在6月1日生效，設有1年過渡期。會計界立法會議員黃俊碩在電台節目上，被問到在立法過程有否想到過渡期會衍生灰色地帶，讓無牌公司繼續經營。黃俊碩解釋1年過渡期的目的是不想一刀切，因為新法例出台前已經有一些服務提供者，過渡期讓這些公司選擇申請牌照或淡化業務退出市場，但無預計市場可能出現服務提供者利用這灰色地帶詐騙。

黃俊碩續指如果JPEX無意在這1年內申請牌照，是否應該逐步結束其業務，而並非擴展業務，關注其真正意圖有否涉及詐騙成分。黃俊碩表示相關法例目的是要規管這些活動，更好保障投資者，但發生今次事件後，需要跟進是否要適時完善法例。他認為本港要維持國際金融中心地位，需要平衡監管及市場發展，如果完全不容許在本港進行虛擬資產交易，可能會令投資者選擇在海外平台投資，如果最終受騙，香港執法機構更難跟進。

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黃俊碩指或立法規管場外找換店

JPEX案被捕人士包括場外找換店負責人，黃俊碩表示場外找換店在新例下仍不受證監會監管，認為本港監管場外找換店的措施不足夠，相信立法會及證監會將討論跟進工作，有可能會立法規管。現時證監會只公布已獲發牌的平台，投資者無法知悉其他平台是否正申領牌照。黃俊碩認同證監會不應公開正申領牌照的虛擬資產交易平台名單，擔心會令公眾有錯覺，誤以為正申領牌照的平台等同符合法例。

李婉秋強調世界並無免費午餐，不存在低風險、高回報的投資

李婉秋強調世界並無免費午餐，不存在低風險、高回報的投資

投委會提醒世上無免費午餐

另外，投資者及理財教育委員會總經理李婉秋在同一電台節目上，呼籲投資者要有獨立判斷，不應跟風，又說不存在低風險、高回報的投資，強調並無免費午餐。她解釋虛擬資產是很高風險的投資，現時全球約有2萬隻。虛擬資產並不是實體，以數碼形式表達價值，一般並無內在價值，亦無政府或銀行支持，價格是由投資者信心和市場需求而定，所以容易受市場消息影響，甚至出現市場操控情況。她提醒虛擬資產會帶來監管風險，亦有機會被用作洗黑錢、甚至恐怖活動集資等。

她指如果市民想投資虛擬資產，必須了解有關平台是否獲證監會發牌，如果平台聲稱在海外持牌，投資者應找資料核實，亦要留意不同國家的監管制度不同，有些地區對虛擬資產平台的監管較寬鬆，甚至沒有保障投資者的措施。如果跨境交易時發生爭議，投資者就要隔山追討，過程會相當困難。

警方和證監會舉行記者會交代JPEX案件(資料圖片/李睿哲攝) 警方和證監會舉行記者會交代JPEX案件(資料圖片/李睿哲攝) 警方和證監會舉行記者會交代JPEX案件(資料圖片/李睿哲攝) 警方和證監會舉行記者會交代JPEX案件(資料圖片/李睿哲攝)

調查發現大部分投資者因「怕走寶」追求短線回報

李婉秋表示，投資者及理財教育委員會在今年4月進行調查，訪問約1千名投資者，發現在過去12個月內曾投資虛擬資產的人士，由2019年同類調查的1%人，升至今年的6%，當中最多是18至29歲的年輕人。另外，15%年輕投資者在過去1年曾持有虛擬資產，20%年輕投資者有興趣在未來1年投資虛擬資產。調查亦發現有43受訪者表示，選擇投資虛擬資產的原因是「怕走寶」，想追求短線回報。

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