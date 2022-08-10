JUPAS放榜獲取錄比率逾四成創新高 8名7科5**狀元 中大收6人

大學聯招(JUPAS)今(10日)放榜，今年申請總人數為39,523人，較去年40,658人更少再創新低，獲正式遴選取錄申請人數有15,857人，比率為40.12%，亦是自上屆38.1%再創新高。當中近九成、逾1.42萬人透過組別A(首3志願)取錄。其中中大公布，今年透過JUPAS取錄了3,135名本科生；科大取錄了1,848名文憑試生。港大則公布，取錄學生平均分數全港之冠，有52名學生可獲「Top1%獎學金」，也取錄了86名本地非華語學生(全港最多)，另外亦取錄了13名精英運動員。

今年誕生8位考得7科或以上5**狀元，中大收錄其中6位，當中包括3位8科5**「超級狀元」，分別2位讀醫、1位讀計劃金融學及風險管理科學。中大又取錄了57%考獲4科5**以上尖子，比例為院校中最高。今年獎學金加碼(一科5**以上)，有778位新生受惠。港大收生平均分數最佳5科達29.2分、6科33.42分，續為全港之冠，亦繼續全數取錄43名考獲最佳6科42分或以上、報讀法律相關課程DSE考生。科大則收生平均成績5級，收生成績最好的學科為量化金融學。

JUPAS今早9時正式公布遴選結果，將透過網站、9所參與JUPAS院校的網站及「大學聯招處」24小時互動語音系統(2334 2330)公布；熱帶風暴木蘭影響本港天氣，若8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告今早9時仍然生效，正式遴選結果將如期透過以上途徑公布。