JUPAS放榜2022｜6留港讀醫狀元5人選中大醫科　「環球醫學」連續9年成收生成績之冠

大學聯招(JUPAS)今日放榜，今屆文憑試誕生8位狀元，當中6人選擇留港讀醫。中大醫學院表示，該6名選擇留港讀醫的狀元，5人選擇入讀中大醫科，而本年度經大學聯招入讀醫科的336名學生中，中大醫學院共取錄205名文憑試學生，佔醫科學額七成，以七科滿分為49分計算，考獲46分或以上修讀醫科的學生中，超過九成選擇入讀中大醫學院，而「環球醫學領袖培訓專修組別」連續9年成為全港收生成績之冠，七科成績中位數為47分。

中大醫學院指，該5名選擇入讀中大醫科的狀元，分別是兩位「超級狀元」協恩中學周愷彤和伊利沙伯中學謝承臻，以及皇仁書院麥顥邦、喇沙書院張殷碩和英皇書院甘仲軒，而本年度中大醫學院收生人數為295人，比起去年265人多30人，其中七成人為文憑試學生。而「環球醫學領袖培訓專修組別」就繼續成全港收生成績之冠，七科成績中位數為47分，比起「內外全科醫學士」七科成績中位數的43.5分，高出3.5分。

院長：很高興選讀中大醫科文憑試生續升

中大醫學院院長陳家亮稱，十分高興選擇留港入讀中大醫學院的文憑試考生人數持續上升，認為是反映中大醫學院的教研質素愈來愈受學界、家長及社會的歡迎和認同。他又說，中大醫學院於2022年度國際高等教育評級機構Quacquarelli Symonds(QS)全球醫學院排名再創歷年新高，躍升至第29位，首次晉身全球30大，對此感到十分鼓舞，強調醫學院上下將會繼續提高醫學教研質素，盡心栽培每位選擇到中大學醫的同學成為才德兼備的醫生。