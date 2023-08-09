JUPAS放榜2023｜四成聯招生獲派學士學位　3狀元留港中大港大讀醫

大學聯合招生辦法(JUPAS)的遴選結果於今日(9日)公布。根據JUPAS公布的數字顯示，今年有39,948人申請聯招，較去年多400人，當中四成、16,149名日校考生符合符合大學聯招資格的最低門檻，即考獲「33222」。

中文大學透過聯招取錄3,218名本科生，超過99%為Band A考生，以最佳五科成績及考獲5*、5等級之數目計算，全港首一百名尖子中，逾五成獲中大取錄。全港收生最高分的十個課程中，四個為中大課程，分別為醫學(環球醫學領袖培訓專修)、計量金融學及風險管理科學、醫學及環球商業學。當中醫學(環球醫學領袖培訓專修)今年錄取共30名考生，包括一名超級狀元。

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JUPAS放榜2023｜港大錄兩狀元

港大透過聯招亦吸納多名尖子，錄取的兩位「狀元」(7科5*)中包括「超級狀元」，以及近半的「榜眼」(6科5)和「探花」(5科5*)，他們將入讀「內外全科醫學士」、「工商管理學學士(國際商業及環球管理)」、「牙醫學士」、「理學士（言語及語言病理學)」、「文學士及法學士」、「科研專才啟導課程」及「理學士及法學士」等課程。

繼早前透過頂尖運動員入學計劃錄取了多名「星中之星」的頂尖運動員外，港大透過已實施多年的精英運動員推薦計劃，取錄了19名優秀運動員，他們當中有正在備戰杭州亞運的精英。港大為精英運動員提供資源配套，支持他們運動學術雙軌發展。