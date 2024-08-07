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2024-08-07 00:00:00

JUPAS放榜2024｜1.3萬學生獲派Band A學位　中大醫學院收5名DSE狀元

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中大今年透過JUPAS取錄3,019名本科生。(資料圖片／林靄怡攝)

中大今年透過JUPAS取錄3,019名本科生。(資料圖片／林靄怡攝)

大學聯招(JUPAS)今日放榜，今年共有39,634人申請JUPAS，其中15,776人獲得正式遴選取錄資格，佔申請人數39.80%，當中有13,797人的取錄資格從Band A派出，佔總數的87.46%。

培正中學超級狀元鄺弘哲早前透露選擇入讀中大醫科。(資料圖片／林靄怡攝) 喇沙書院狀元陳澤鋒(右)早前透露選擇入讀中大醫科。(資料圖片／蘇文傑攝) 中大今年透過JUPAS取錄3,019名本科生。(資料圖片) 科大今年經JUPAS取錄1,676名考生。(資料圖片) 香港大學表示，今年JUPAS課程收生成績理想。(資料圖片)

中大經JUPAS收3019本科生

今屆中學文憑試共誕生10名奪得6科5**及公民科達標的「狀元」，當中8人更是數學延伸部分同獲5**的「超級狀元」。放榜當日，有8名狀元都表示有意讀醫，其中1人選擇中大內外全科醫學士、3人表示計劃留港讀醫。

香港中文大學表示，有3名超級狀元和兩名狀元選擇入讀中大醫學院，修讀內外全科醫學士(環球醫學領袖培訓專修組別)及內外全科醫學士課程。中大又指，今年透過JUPAS取錄3,019名本科生，當中逾99%為Band A考生，同時透過「多元卓越獎學金計劃」及「校長推薦計劃」分別取錄15及102位新生。

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科大理學士(量化金融學)學生最高達39.75分

香港大學就指出，今年JUPAS課程收生成績理想，整體分數比去年有所提升，取錄考生平均每科分數接近6分，又稱他們以中文、英文和數學三個核心科目成績，或其他多個遴選原則計算，平均分數繼續是院校之冠。

香港科技大學今年經JUPAS共取錄1,676名考生，近99%為Band A考生，最佳5科平均成績最高的課程為理學士(量化金融學)，分數達39.75，其次是37.5分的工商管理學士(環球商業管理)和36.4分的國際科研。科大指，這3個課程同時位列全港首10個成績最佳的課程。

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