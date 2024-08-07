JUPAS放榜2024｜1.3萬學生獲派Band A學位　中大醫學院收5名DSE狀元

大學聯招(JUPAS)今日放榜，今年共有39,634人申請JUPAS，其中15,776人獲得正式遴選取錄資格，佔申請人數39.80%，當中有13,797人的取錄資格從Band A派出，佔總數的87.46%。

中大經JUPAS收3019本科生

今屆中學文憑試共誕生10名奪得6科5**及公民科達標的「狀元」，當中8人更是數學延伸部分同獲5**的「超級狀元」。放榜當日，有8名狀元都表示有意讀醫，其中1人選擇中大內外全科醫學士、3人表示計劃留港讀醫。

香港中文大學表示，有3名超級狀元和兩名狀元選擇入讀中大醫學院，修讀內外全科醫學士(環球醫學領袖培訓專修組別)及內外全科醫學士課程。中大又指，今年透過JUPAS取錄3,019名本科生，當中逾99%為Band A考生，同時透過「多元卓越獎學金計劃」及「校長推薦計劃」分別取錄15及102位新生。