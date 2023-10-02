K11港首個虛擬深海探險體驗館　2025年落成

項目VquariumTM，為全港首個虛擬深海探險體驗館，將分為三層及不同主題區域，垂直空間達13米，營造深海空間感，並採用特效動態模擬器及混合實景技術（Mixed Reality，簡稱MR），增強互動及沉浸式體驗。訪客彷佛登上深海考察潛水器，化身探險家，跟隨虛擬海洋生物穿梭於奇幻水域，或深入人類難以觸及的深海，探索稀有生物及奇特海洋地貌。訪客在過程中，除了「打卡」留念，亦寓教於樂，尤其小朋友可從中學習海洋知識及培養環保意識，而為更豐富訪客的體驗，VquariumTM將提供創意餐飲及零售元素。

VquariumTM將落戶的11 SKIES位於香港國際機場航天城，自去年起至2025年分階段開業，為全港最大型一站式零售娛樂商業地標，總樓面面積逾 380 萬平方呎，當中3座甲級辦公大樓K11 ATELIER 11 SKIES已於去年中啟用。