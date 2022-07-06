K11 Art Mall逆市引入逾60新店 IKEA8月中進駐

疫情下零售市道不明朗，商家都要大膽求變。其中香港K11 Art Mall於過去一年逆市引入超過65間新店及期間限定店，佔整體店舖數量超過三成，出租率仍能保持近百份百。

銷售及人流齊升三成

K11 Art Mall指，截止今年第二季，平均每月銷售及人流對比今年1月均錄得超過三成升幅，回復至第五波疫情前水平，預計今年第四季整體銷售及人流對比去年同期有雙位數增長。K11 Art Mall預料，政府於8月派發第二期消費券後，將進一步推動市場氣氛，令零售市道更加熾熱。

引入多間潮牌、人氣IG網店

商場指，近年「Z世代」年輕消費者對「Urban Outdoor 戶外都市風」及本地個性品牌十分感興趣，亦愈來愈鍾情IG網紅店。為了緊貼「Z世代」潮流趨勢，除引入大熱潮店，亦有多個個性品牌及人氣網店進駐，包括The North Face亞洲最大型概念店、潮流精品店Kapok、本地機能個性品牌ARCHIVAL REINVENT、香港元祖級中古店美華氏 Midwest Vintage、專業紋身及穿環店 Karma Tattoo & Piercing。

IKEA 8 月中進駐

美食甜品方面，多間IG人氣網紅甜品店於地庫一至二樓首次經營實體店，如The MochiffonCake爆餡麻糬蛋糕、俄羅斯人主理蛋糕店ROMANOVA、由著名日籍餅廚和名人龔嘉欣主理的Café Life等，令K11 Art Mall甜品店及蛋糕店整體銷售比去年同期上升四成。此外，人氣瑞典品牌IKEA宜家家居亦將於8月中進駐。