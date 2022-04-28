K11 MUSEA辦NFT藝術展 滙豐送1000個NFT予客戶

近年非同質化代幣 (Non-Fungible Token，簡稱NFT)項目如雨後春筍湧現。K11 MUSEA 將舉辦NFT藝術作品展，並獲傳統銀行和信用卡公司贊助和支持。主辦單位將舉行一系列工作坊及講座，以讓大眾進入NFT世界。

號稱NFT 史上最具代表性人氣藝術作品展「METAVISION」將於4月29日至6月19日在K11 MUSEA舉行。超過 30 位藝術家及藝術項目逾200件作品，會按主題橫跨9個樓層展示。

焦點藝術家包括年僅 8 歲的 NFT 神童，以及一眾世界頂級藝術家如 Tom Sachs 及村上隆。展品估計總值超過 26,000 ETH。當中約100件作品更將於五月公開發售，作品價格從 0.8 ETH 到 1,560 ETH 不等。

作品展亦獲滙豐和 VISA 贊助和支持。滙豐總行外牆將變為香港最大戶外 NFT 畫廊，展出K11 MUSEA NFT展覽當中的11件作品。滙豐亦會送出1,000個環保非交易NFT予滙豐客戶，為香港首間送出NFT收藏品的零售銀行。該批NFT由第三方數碼平台通過區塊鏈鑄造，其能源消耗較其他傳統平台少 2,600 倍，並且已購入碳信用以支持潔淨能源發展。