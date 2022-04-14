Kinder多兩款朱古力疑受沙門氏菌污染

復活節將至，當局再公布多兩款Kinder朱古力產品，懷疑受沙門氏菌污染。食物安全中心今日(14日)指，繼早前公布本港有進口朱古力產品可能受致病菌沙門氏菌污染後，跟進調查再發現另外兩款受影響產品曾進口本港。中心呼籲市民不要食用有關產品，持有受影響產品的業界，亦應立即停止使用或出售。

兩款受影響進口朱古力產品

產品名稱：Kinder Überraschung Maxi Rosa 100g XMAS

品牌：健達

來源地：比利時

淨重：每包100克

此日期前最佳：2022年4月20日

產品名稱：Kinder Überraschung Maxi Classic 100g XMAS

品牌：健達

來源地：比利時

淨重：每包100克

此日期前最佳：2022年4月20日

食安中心表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述批次產品懷疑受沙門氏菌污染，並曾進口本港。中心在得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，調查發現進口商彩鷗國際有限公司曾進口受影響批次產品。

受影響朱古力已停售

為審慎起見，該進口商已於上周四(7日)將受影響產品停售及下架，並會按中心指示展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線2755 7777，查詢有關產品的回收事宜。食安中心發言人指，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

發言人呼籲，曾購入受影響產品的市民應停止食用，而指中心已加強抽取相關產品樣本化驗和就事件通知業界，並會繼續跟進事件、密切聯繫海外有關當局和採取適當跟進行動，調查仍然繼續。