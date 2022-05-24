kkplus天線得得B | 挨跌5萬蚊天線得得B　母公司凱知樂致歉稱已全數退回賠償

【16:51更新】旺角朗豪坊玩具店kkplus店內，周日(22日)有1.8米高的模型被小孩弄跌，家長賠償3萬元，事件引起網民熱議。涉事玩具店母公市凱知樂國際(2122)今午(24日)致歉，並指已向涉事家庭全數退款。

凱知樂國際發言人指，公司向事主一家帶來的不便致萬二分的歉意，亦向關注事件之客人帶來不便致歉。公司強調高度重視每個客戶，並馬上作內部跟進以及和有關家庭聯絡，慰問家人及小朋友情況，並已全額退款。公司十分重視及感謝大家近日提出的意見及建議，並會即時作出改善及避免發生同類事件。

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【16:49更新】一名5歲小童不慎挨跌旺角朗豪坊玩具店一個逾5萬元的「天線得得B」Laa Laa模型，家長賠償逾3萬元，引發熱議。涉事店舖kkplus店舖經理中午回應事件時承認「無做好保護係我哋問題」，又強調很關心小朋友，並稱「今次事件大家都唔想。」公司高層在今早已聯絡涉事顧客，又指已收起店內逾一米高、沒有保護設備或是擺放位置較低的大型展品。

公司高層已聯絡顧客 網上公布結果

kkplus朗豪坊店今日如常營業，中午有職員回到店舖準備開店。店舖經理呂先生在回應事件時則表示，公司高層在今早已聯絡涉事顧客，並會嘗試與對方處理事件，亦會積極跟進事件，暫時未有最新結果，並指若有結果會在網上公布。他強調，不想發生同類事件，又指會進行檢討，而員工今日亦提早回到店舖清潔，及改善店內的安全環境，希望顧客可在安全下購物。

他續指，買玩具是為了開心，而公司內部亦已討論事件，認為店舖亦有責任，應「有嘢欄住」或是大型展品應做好保護。對於有指是次已是第4次發生同類事件，他則指，對於網上說法不予置評，「亦證實唔到呢件事」。

kkplus收起店內大型展品