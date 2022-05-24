kkplus天線得得B | 細路挨跌天線得得B  大狀：10歲以下小童毋須負刑責

一名小童早前不慎「挨跌」旺角朗豪坊一間玩貝店內、一個標價52,800元的「天線得得B」模型公仔，家長事後賠償逾3萬元了事。不過，事件餘波未了，涉事家長在社交網站表示，看到流傳的CCTV片段後才得知，小朋友並非如店員所說般踢跌公仔，質疑小朋友被屈。執業大律師表示，10歲以下的小朋友毋須負上刑事及民事責任，認為涉事家長可向店方要求退回部分賠償，又稱店方在事件中亦有「分擔責任」。

父親：兒子未平復今日須向學校請假

涉事兒童的父親鄭先生今早在電台節目表示，5歲的大仔心情至今仍未平復，今日須向學校請假。鄭先生形容，目前回看事件感到非常自責：「一開始就怪責個仔。」他又表示，未來兩星期會與兒子多做戶外活動，讓他平復心情後再向他解釋事件，又呼籲店方應作補救措施：「唔係個個都係物理學家，知道挨一挨就冧。」

若賠償建基於「誤導」可要求退回部分金額

執業大律師陸偉雄接受本報查詢表示，不論涉事小童是否故意為之，10歲以下的小朋友毋須承擔任何刑事或民事責任。他又說，在這宗事件當中，店方亦需負上「分擔責任」，因涉事擺設並無繫穩，亦無圍欄或保安員，因此「不能將責任推落小朋友身上」。陸偉雄又稱，縱使涉事家長已即場賠償，但由於是建基於店員指稱小朋友踢跌，惟看到CCTV片段後才發現是「挨跌」，因為賠償是建基於「誤導」，涉事家長有理據要求店方退回部分賠償。

應即睇CCTV搵目擊證人再報警

至於一旦發生在其他人身上，陸偉雄建議正確的處理方法，是要求即場看CCTV釐清意外責任，亦應在現場尋找目擊證人；若未能與店方達成共識則應報警求助，由警方去調查。至於應否即場賠償，陸偉雄說若只是涉及數百元，「大可息事寧人賠咗先」，但若涉及大額數萬元，則應要求提供單據證明價值，「唔係佢叫你賠幾多就賠幾多」。