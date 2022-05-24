kkplus天線得得B | 細路挨跌天線得得B 精神科醫生：家長應耐心講解避免怪責

一名小童早前不慎「挨跌」旺角朗豪坊一間玩貝店內、一個標價52,800元的「天線得得B」模型公仔，家長事後賠償逾3萬元了事。事件餘波未了，涉事5歲小童的爸爸今日接受電台訪問時，憶述公仔破碎一刻，直言店員「誤導咗我哋」，又指因為今次事件，仔仔今日向學校請假。有精神科專科醫生表示：「人生係個學習嘅過程，好似5歲小朋友咁，未必理解到件嘢點解會跌。家長就可以趁機解釋，原來第時行街，都要同大型擺設保持距離等。而通常一次性事件，只要處理得當，相信都唔會對小朋友成長有太大影響。」

5歲童：「點解個公仔咁恐怖？」

小童父親接受電台訪問時指仔仔今年5歲，事發是在星期日下午6時半，他當時在店外接聽工人姐姐電話，忽然聽到「呯嘭一聲」，他隨即回頭望，發現店內涉事的公仔已倒地。他又指，仔仔當時「僵晒好驚」，只低頭看著公仔，而店員亦向太太表示仔仔已踢過公仔一腳，當刻誤以為「個衰仔第一腳踢唔冧再踢第二腳」，因此決定賠償了事，盡快帶兒子離開。他續說，公仔標價5萬多元，但店員聯絡公司後，決定只收成本價了事。小童父親又澄清，「店員冇屈我個仔踢跌公仔，佢只係誤導咗我老婆，話之前已見到你個仔踢佢一腳」。

小童的父親說，仔仔回家沿途在車上「呆晒， 一句嘢都冇講過」，後來仔仔問了他3次「點解個公仔咁恐怖」。他指，自己沒有因為公仔事件責罵兒子，直到晚上9時許看到事發影片，發現兒子當時為避開人潮才向後挨，發現公仔倒下時更轉身伸手想扶起公仔，形容「好唔小心、好無助，我個心開始噏。」被問到責任問題，他直言家長有責任看管小朋友，但同時店方亦應採取保護措施。

黎守信：人生是個學習過程

香港心理衞生會執行委員會委員、精神科專科醫生黎守信表示，小朋友在成長過程中，難免會遇上一些不如心中預期發生的事，重點在於父母在意外發生時，用甚麼態度處理。他說：「首先要睇父母當時點樣處理自己情緒，會唔會好嬲咁鬧個仔？其次，係要視乎父母同小朋友親子關係如何，平日係咪採取正向教育。」



黎守信又籲，在處理上述問題時，家長應耐心向子女講解事件，避免一味怪責或避而不談，「人生係個學習嘅過程，好似5歲小朋友咁，未必理解到件嘢點解會跌。家長就可以趁機解釋，原來第時行街，都要同大型擺設保持距離等。而通常一次性事件，只要處理得當，相信都唔會對小朋友成長有太大影響。」

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