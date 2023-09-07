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2023-09-07 13:24:00

Klook 9周年丨年度總預訂額達30億美元創歷史新高 生日祭送出總值逾900萬美元獎賞

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Klook 9周年丨年度總預訂額達30億美元創歷史新高 生日祭送出總值逾900萬美元獎賞

Klook 9周年丨年度總預訂額達30億美元創歷史新高 生日祭送出總值逾900萬美元獎賞

Klook慶祝成立9周年，宣布推出「Klook 9周年生日祭」向粉絲大送豐富獎賞！觀乎疫情過後，受限於尚未完全回復的航班量，導致亞洲地區旅遊業仍處於復甦階段。然而卻無阻Klook今年創下歷年最佳業績，官方指較2019年疫情前相比，增長高達3倍，總預訂額達30億美元關口，創下歷史新高 

Klook創始人兼首席執行官林照圍Ethan表示，「旅客正展現出對外旅遊的渴求，從我們的業務獲得3倍增長可見一斑，而Klook平台上的各種附加產品和服務尤其顯著，如鐵路、租車、Staycations以及更多獨有的旅遊體驗等，其消費數字升幅超過三成。」

 

有史以來最盛大的周年慶祝活動 送出總值剷900萬美元禮遇 

為慶祝Klook成立9周年，同時適逢年末旅遊旺季即將來臨，由明日98日至22日期間，推出前所未有最盛大的全球性慶祝活動，當中包括送出總值逾900萬美元的旅遊優惠及獎品。 

禮遇 1 - 超值旅遊優惠與折扣 
活動期間於Klook平台預訂時可獲令人興奮的優惠或折扣，範圍遍佈全球14個目的地，當中包括韓國愛寶樂園、日本環球影城門票買一送一優惠，以及其他大受歡迎的旅遊產品。 

禮遇2－全新Klook Joy Saver 暢玩優惠禮券包 
旅客可在確定旅行日期後購買全新Klook Joy Saver暢玩優惠禮券包，其後透過Klook平台預訂任何旅遊活動、交通服務或酒店時，即可憑券獲得最高2折優惠。如若旅行計劃遇上任何變化，旅客只需重登Klook平台輕鬆選擇全額退款即可。 

禮遇3－「旅神挑你機」旅行有獎問答遊戲 
Klook將舉辦「旅神挑你機」旅行有獎問答遊戲，讓來自全球的旅遊愛好者共聚一堂，互相切磋旅遊知識，實現以「旅」會友。問答遊戲主要考驗參加者對於旅遊的認識和熱誠，只要於活動期間登入Klook平台，連續3天回答相應問題即可獲得「參與獎品」，而且回答愈多正確答案將可獲得愈高積分，最終結算時得分最高的9名參加者將贏得自選亞洲地區「全免費旅行」大獎，包括機票、酒店和各項體驗等。 

詳情：https://bit.ly/3PoBg4j 

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