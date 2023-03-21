Let’s Go Hong Kong！十大文化景點評選結果 首選香港故宮

香港十大文化景點你會怎樣點評？Let’s Go Hong Kong！十大文化景點評選結果首位為香港故宮文化博物館 (623票)，第二和第三位分別大館 (601票)和PMQ元創方 (543票)。主辦方亦會舉行Hello Hong Kong香港文化旅遊導賞員挑戰賽，鼓勵青年組隊以香港多元的旅遊資源為背景，設計一條「香港特色一天遊路線」。

評選由精英校友聯盟及香港高等教育協會於2至3月透過網上投票和街頭訪問，共訪問671位16至29歲受訪者，從21個文化景點中，投選最喜愛的香港文化景點，結果為香港故宮文化博物館 (623票)、大館 (601票)、PMQ元創方 (543票)、中環街市 (513票)、M+博物館 (492票)、香港醫學博物館 (460票)、香港文物探知館 (434票)、香港大學的歷史建築 (427票)、1881 Heritage (401票)、及饒宗頤文化館 (398票)。

Hello Hong Kong香港文化旅遊導賞員挑戰賽，鼓勵16歲以上中學生至29歲青年以3至5人小組形式組隊，以香港多元的旅遊資源為背景，設計一條「香港特色一天遊路線」，並在配上親自撰寫和講述的導賞團講解詞後，向大賽組委會提交一條時長約2至3分鐘短片。活動今日起至6月28日接受報名，參賽費用每人100元，組委會將以專業評委聯同網絡評選方式，在7月初公佈初賽成績，選出最佳的20隊伍進入決賽。