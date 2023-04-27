LINE TODAY 5周年丨夥拍不同媒體 每日千條內容吸引讀者 未來或增編輯團隊專責國際及體育資訊

LINE香港自推出LINE TODAY內容平台以來，成功累積活躍讀者群並持續帶動廣告收益，連同LINE貼圖及LINE GAME課金營收，已成為LINE香港不可或缺的業務增長火車頭。今年是LINE TODAY推出五周年，日前官方舉行記者會分享企業狀況及預告年內發展。LINE香港內容業務總監劉志偉Gareth表示，現時平台每月活躍用戶已達到200萬，內容合作夥伴亦增加至逾300個，覆蓋傳媒、新媒體與影片創作者，每日為用家提供逾1,000條內容，帶動穩定流量。

加入AI推薦功能 廣告增長按年增112%

記者會上LINE香港銷售總監洪麗儀Queenie分享業務發展，她表示LINE TODAY提供自家的新聞推送方案、贊助內容夥伴方案、原生廣告等，去年更引入Taboola作為平台的AI推薦內容廣告技術，連同編輯精選，今年品牌會增加數碼營銷的投放。「與疫情前的2019年相比，我們的廣告收入在去年財政年度(2022年4月至2023年3月)增長逾三成；直接銷售廣告更達到112%的按年增長，新客戶的平均投放更上升300%以上。」她續指平台主要的直接銷售廣告客戶包括：麥當勞、渣打銀行、富衛保險、香港賽馬會、美聯物業、香港大學、LG等。

不受疫情影響 未來或增內容團隊

LINE香港內容業務總監劉志偉Gareth則認為，LINE TODAY在過去5年間提供可靠、全面、即時的新聞內容，服務未受疫情影響。「用戶已可瀏覽不同息息相關的內容，包括突發新聞、生活、娛樂、旅遊、運動、科技和財經，以至暢遊手機遊戲和使用人氣貼圖。」未來他預告將強化編輯團隊的精選新聞推送，並有意新增國際與體育資訊的專責團隊。

再者透過自家的娛樂頻道，香港LINE TODAY在去年12月首辦《GOLDEN BROWN AWARDS》，從用戶投票和瀏覽量數據，得出10個得獎單位，包括《明日戰記》、《飯戲攻心》、陳奕迅、張敬軒、MIRROR、林家謙、鄭欣宜、MC張天賦、黃正宜(阿正)和小薯茄，以表揚對本地社群的正面影響。