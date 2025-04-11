LSCM研模仿導盲犬機械人助視障人士出行 奪愛迪生獎金獎

視障人士出行並不容易，躲避雜物尤其困難。物流及供應鏈多元技術研發中心，為便利視障人士出行，利用視覺和傳感技術研發了機械人「Robot-9 」模仿導盲犬提供避障和導航等重要功能；並藉此獲得為全球知名的國際創科比賽「愛迪生獎」的金獎。 愛迪生獎創立於1987年，是全球最具影響力的獎項之一，旨在表揚創新產品及服務開發、市場營銷、設計及創新領域的卓越成果。而，獲特區政府創新及科技基金撥款資助，並由香港大學、香港中文大學和香港科技大學協辦的物流及供應鏈多元技術研發中心(LSCM)就憑兩項發明獲得1金1銀佳績。

機械人模仿導盲犬 獲得金獎的「Robot-9 」機械人模仿導盲犬提供避障和導航等重要功能。Robo-9配備導航和定位功能，可為使用者提供行走路線指引。另外，它利用即時定位與地圖構建(SLAM)技術，透過傳感器獲得周邊環境訊息，協助使用者隨意行走，或到達指定目的地。

創作軟件輕鬆創作教材 另外，LSCM與香港大學及華拓域科技有限公司合作，研發出款跨平台XR創作軟件「XRCC - 延展實境創作套件」；配備直觀式拖放介面、豐富的資源庫，以及先進的視覺化編程系統，讓使用者輕鬆地創建虛擬或混合實境的場景，提供動態及互動的XR 體驗。

創作軟件能與不同的硬軟件系統、平台APIs及人工智能整合，並具備支援多人協作及跨平台的功能，可廣泛應用於專業培訓、情景模擬或體驗式學習等不同場景。簡化延展實境的創建，讓使用者能輕鬆地創作專業培訓及體驗式學習等動態教材。這項發明亦獲得則獲頒「娛樂設計與體驗」類別銀獎。 黃廣揚：非常鼓舞 LSCM行政總裁黃廣揚表示，今年 LSCM首次參加愛迪生獎比賽，研發的創新技術在全球數百個參賽項目中脫穎而出，獲得國際認可，團隊感到非常鼓舞；在這項全球最享負盛名的創科比賽中獲得如此佳績，不僅肯定了中心在研發突破性創新科技及解決方案之卓越成就，更彰顯其致力發展行業導向的先進科技之堅定決心。