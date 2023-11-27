LV香港首辦時裝展網售假門票　警提醒僅受邀者參與　星光大道封閉巴士站停用

國際名牌Louis Vuitton(LV)將於本周四(30日)在香港首辦時裝展，選址尖沙咀星光大道舉行。康文署今日(27日)宣布，由於有團體舉行活動，星光大道由周三(29日)晚上6時至周五(12月1日)早上8時會暫停開放，期間市民及旅客應盡量避免前往，如有需要通過需要改用梳士巴利道。《am730》記者今日現場所見，晚上正有工人在星光大道搭建舞台。
網上交易平台有人兜售假門票
警方今日表示，發現有人在網上交易平台兜售「門票」，聲稱可憑票參加有關活動。警方強調，有關活動屬私人性質，只限受邀請人士參加，而獲邀人士於活動當日需經由主辦單位核實身份，才能進入活動範圍，呼籲公眾切勿誤信網上謠言，墮入騙徒陷阱。
負責管理星光大道的星光大道管理有限公司早前已宣布，場地為配合大型活動，在上周四(23日)凌晨至下周日(12月3日)會分階段臨時封路，以進行籌備工作。此外，梳士巴利花園一帶亦將於活動當晚6時至翌日早上8時實施人潮管理。
K11購物藝術館外巴士站臨時停用
運輸署表示，周四晚上6時半至晚上8時半，九巴第5、 5A、5C、8、8A、8P、9、12、13X、26、26X、28、35A、35X、36X、41A、81C、87D、87E、98D、98P、203C、208、213X、215X、219X、224X、260X、268B、269B、280X、287D號線及城巴第790、796P、973、A21、H1號線位於K11購物藝術館外的巴士站將臨時停用，除5A線臨時站遷移至梳士巴利道近香港文化中心，其餘均改於漆咸道南南行近麼地道設站。
大批本地及海外紅星出席
報道稱，這是LV首次在香港舉辦時裝展，屆時男裝創意總監Pharrell Williams將於K11 Victoria Dockside，發表品牌的2024初秋男裝系列，並把星光大道營造為時裝騷天橋，屆時將有大批本地及海外紅星出席，據指NewJeans年僅15歲成員Hyein、MIRROR部分成員亦在嘉賓名單之列。