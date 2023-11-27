熱門搜尋:
TVB MC 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 年少日記 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-27 22:33:47

LV香港首辦時裝展網售假門票　警提醒僅受邀者參與　星光大道封閉巴士站停用

分享：
星光大道將因應LV舉行時裝展而暫時封閉，現場正有工人搭建舞台。(陳奕釗攝)

星光大道將因應LV舉行時裝展而暫時封閉，現場正有工人搭建舞台。(陳奕釗攝)

國際名牌Louis Vuitton(LV)將於本周四(30日)在香港首辦時裝展，選址尖沙咀星光大道舉行。康文署今日(27日)宣布，由於有團體舉行活動，星光大道由周三(29日)晚上6時至周五(12月1日)早上8時會暫停開放，期間市民及旅客應盡量避免前往，如有需要通過需要改用梳士巴利道。《am730》記者今日現場所見，晚上正有工人在星光大道搭建舞台。

網上交易平台有人兜售假門票

警方今日表示，發現有人在網上交易平台兜售「門票」，聲稱可憑票參加有關活動。警方強調，有關活動屬私人性質，只限受邀請人士參加，而獲邀人士於活動當日需經由主辦單位核實身份，才能進入活動範圍，呼籲公眾切勿誤信網上謠言，墮入騙徒陷阱。

負責管理星光大道的星光大道管理有限公司早前已宣布，場地為配合大型活動，在上周四(23日)凌晨至下周日(12月3日)會分階段臨時封路，以進行籌備工作。此外，梳士巴利花園一帶亦將於活動當晚6時至翌日早上8時實施人潮管理。

星光大道將因應LV舉行時裝展而暫時封閉，現場正有工人搭建舞台。(陳奕釗攝) 星光大道將因應LV舉行時裝展而暫時封閉，現場正有工人搭建舞台。(陳奕釗攝) 星光大道將因應LV舉行時裝展而暫時封閉，現場正有工人搭建舞台。(陳奕釗攝) 星光大道將因應LV舉行時裝展而暫時封閉，現場正有工人搭建舞台。(陳奕釗攝) 星光大道將因應LV舉行時裝展而暫時封閉，現場正有工人搭建舞台。(陳奕釗攝) 星光大道將因應LV舉行時裝展而暫時封閉，現場正有工人搭建舞台。(陳奕釗攝) 星光大道將因應LV舉行時裝展而暫時封閉，現場正有工人搭建舞台。(陳奕釗攝) 星光大道將因應LV舉行時裝展而暫時封閉，現場正有工人搭建舞台。(陳奕釗攝) 星光大道將因應LV舉行時裝展而暫時封閉，現場正有工人搭建舞台。(陳奕釗攝) 星光大道將因應LV舉行時裝展而暫時封閉，現場正有工人搭建舞台。(陳奕釗攝)

K11購物藝術館外巴士站臨時停用

運輸署表示，周四晚上6時半至晚上8時半，九巴第5、 5A、5C、8、8A、8P、9、12、13X、26、26X、28、35A、35X、36X、41A、81C、87D、87E、98D、98P、203C、208、213X、215X、219X、224X、260X、268B、269B、280X、287D號線及城巴第790、796P、973、A21、H1號線位於K11購物藝術館外的巴士站將臨時停用，除5A線臨時站遷移至梳士巴利道近香港文化中心，其餘均改於漆咸道南南行近麼地道設站。

Ad Block

大批本地及海外紅星出席

報道稱，這是LV首次在香港舉辦時裝展，屆時男裝創意總監Pharrell Williams將於K11 Victoria Dockside，發表品牌的2024初秋男裝系列，並把星光大道營造為時裝騷天橋，屆時將有大批本地及海外紅星出席，據指NewJeans年僅15歲成員Hyein、MIRROR部分成員亦在嘉賓名單之列。

港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖） 港車北上懶人包｜香港私家車申請條件、方法、文件、費用、預約時間及車輛保險（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受