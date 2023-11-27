LV香港首辦時裝展網售假門票　警提醒僅受邀者參與　星光大道封閉巴士站停用

星光大道將因應LV舉行時裝展而暫時封閉，現場正有工人搭建舞台。(陳奕釗攝)

國際名牌Louis Vuitton(LV)將於本周四(30日)在香港首辦時裝展，選址尖沙咀星光大道舉行。康文署今日(27日)宣布，由於有團體舉行活動，星光大道由周三(29日)晚上6時至周五(12月1日)早上8時會暫停開放，期間市民及旅客應盡量避免前往，如有需要通過需要改用梳士巴利道。《am730》記者今日現場所見，晚上正有工人在星光大道搭建舞台。

網上交易平台有人兜售假門票

警方今日表示，發現有人在網上交易平台兜售「門票」，聲稱可憑票參加有關活動。警方強調，有關活動屬私人性質，只限受邀請人士參加，而獲邀人士於活動當日需經由主辦單位核實身份，才能進入活動範圍，呼籲公眾切勿誤信網上謠言，墮入騙徒陷阱。