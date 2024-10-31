M+博物館開幕3周年　11月10日免費開放標準門票展覽

M+博物館下月迎來開幕3周年，至今接待超過720萬參觀人次，是全球參觀人數最多的20間博物館之一，在亞洲位居第2。為答謝公眾支持，M+宣布於11 月10日（星期日）免費開放標準門票展覽及公眾節目。 免費開放標準門票展覽 M+於11月10日（星期日）的開放時間為早上10時至晚上6時，訪客可免費參觀標準門票涵蓋的所有展覽和參加免費公眾活動，毋須提前預約。當日博物館的部分出入口將會關閉，如欲免費參觀M+的訪客只可於藝術廣場入口進入博物館。為確保訪客能獲得優質的參觀體驗，館方會視乎情況限制人數，訪客可能需要在入口外排隊輪候入場，博物館會在下午4時「截龍」，確保訪客有足夠時間參觀。

現正展示的作品和免費公眾活動 現正展示的作品包括位於博物館B2層展演空間的「A.A.村上：浮游之境」、B2層潛空間「傅丹創意現場：野口勇的『光』」，以及位於LG層的多媒體中心將會免費開放。為配合M+戲院節目「徐克：天馬行空的先驅」，並回顧徐克對香港電影的深遠影響，現於M+多媒體中心可免費觀看《金刀情俠》（1978）。此外，M+將於此特別日子提供免費公眾活動，包括於大台階放映節目《貝聿銘：築起現代中國》、《山中的美術館》及《凝視的鏡頭》、「親子自主活動：時裝拼圖工作坊」、標準門票展覽的焦點短講及導賞團。

M+博物館今日舉行傳媒導賞，介紹11月2日起舉辦的全新展覽「造物記」。展覽追尋造物的過程，由概念、研究、設計到生產，還有與我們的日常生活息息相關的社會網絡。此外，M+邀請藝術家傅丹在博物館的潛空間參與全新長期項目的首個展覽「傅丹創意現場：野口勇的『光』」。該項目以有機和可持續的方式利用空間，將其重新構想為一個受歡迎的社交區域。