M+周六起舉辦特別展覽　展逾70件畢加索名作(多圖)

位於西九文化區的M+博物館周六起舉辦畢加索特別展覽，由M+與巴黎國立畢加索藝術館共同主辦，為近10年在港舉辦的最大型相關展覽，展期將持續至7月13日。 「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」展覽將展出211件作品，其中包括72件畢加索的作品，有62件來自巴黎國立畢加索藝術館，幾乎涵蓋畢加索活躍的整個時期，如《男子肖像》、《多拉．瑪爾肖像》、《朝鮮大屠殺》等名作，同場亦會展出逾130件亞洲藝術家的作品，以及2件委約新作，展現畢加索對當代藝術家的影響力，進行跨越世代和文化的對話。

巴勃羅．畢加索為二十世紀的傳奇藝術家，影響力遠至世界各地。是次展覽提出一套詮釋框架，以全新角度探索畢加索與當代藝術家的聯繫。展覽中以藝術家的四個原型，包括天才、局外人、魔法師及學徒，作為切入點，配合當代藝術家的實踐與回應，詮釋藝術家的意義和人們的期待。例如展覽中所展出畢加索於1951年的作品《朝鮮大屠殺》，是從未離開過歐洲的畢加索，在遠方對於韓戰的回應，也是他繼其著名畫作《格爾尼卡》後一個極其重要的反戰作品。

畢加索與當代藝術家的跨世代對話 與《朝鮮大屠殺》一同展出、英藉日本藝術家藤原西蒙的委約作品《Who對Who對 Who？〈一場大屠殺的景象〉》，是當代藝術家對畢加索作回應的其中一個例子，也是M+博物館為了是次展覽而特意邀請藤原西蒙的創作。藤原西蒙在畫作中讓抵抗者手持《格爾尼卡》，並加入當代元素—手提電話，就如同是在訴說現今世代人們最大的戰爭，就是在被不同的影像、圖片吸引了注意力；對活在新時代的人而言，反戰最重要的可能就是要重新奪回專注力。這個作品就像是藤原西蒙與畢加索一場跨世代的對話，以藝術連結不同時代的作品。

這兩幅畫作被劃分到「學徒」的部分，是希望透過潛藏在畢加索身上的學徒身分，呈現其渴望學習的心，借鑒重要古典名作臨摹、模仿，汲取靈感創作並演繹出自己的版本，最終成為超越前人的大師；也是緊貼展覽的主題，讓藝術家回應前人，亦同時影響著後世之人，賦予藝術史上不同作品和創作的意義。