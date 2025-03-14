M+明起辦特別展覽 展逾70件畢加索名作

西九文化區的M+博物館明日(15日)起舉辦畢加索特別展覽，為近10年在港舉辦的最大型相關展覽。策展方為讓入場者了解畢加索對當代藝術家的影響力，展覽將展出211件作品，當中逾60件由巴黎國立畢加索藝術館借出畢加索傑作，與約130件M+藏品展開「對話」，相關作品出自30名亞洲及海外亞洲藝家之手，創作時間由二十世紀初橫跨至今天。 「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」展覽，由M+與巴黎國立畢加索藝術館共同主辦，香港賽馬會贊助，為今年法國五月藝術節之開幕節目，也是馬會140周年慶祝活動之一。

西班牙藝術家巴勃羅．畢加索為二十世紀的傳奇藝術家，影響力遠至世界各地。今次展覽將展出211件作品，包括72件畢加索的作品，其中62件來自巴黎國立畢加索藝術館；相關作品幾乎涵蓋畢加索活躍的整個時期，如《男子肖像》、《多拉．瑪爾肖像》、《朝鮮大屠殺》等名作，同場亦會展出逾130件亞洲藝術家的作品，以及2件委約新作。 今次特別展透過展品，以全新角度探索畢加索與當代藝術家的聯繫。以藝術家的四個原型，包括天才、局外人、魔法師及學徒，作切入點，並配合當代藝術家的實踐與回應，詮釋藝術家的意義和人們的期待。例如今次展出畢加索於1951年的作品《朝鮮大屠殺》，是不曾離開歐洲的畢加索，對遠方韓戰的回應，也是他繼《格爾尼卡》(格爾尼卡為西班牙的歷史名城，1937年在西班牙內戰的混亂中，遭德軍突擊致變成一片瓦礫，畢加索對此感索憤怒而創作的作品)後一個極其重要的反戰作品。

畢加索與當代藝術家的跨世代對話 與《朝鮮大屠殺》一同展出的英籍日本藝術家藤原西蒙的委約作品《Who對Who對Who？〈一場大屠殺的景象〉》，是M+博物館邀請當代藝術家對畢加索所作的回應。藤原西蒙在畫作中，部分抵抗者手持《格爾尼卡》，另部分人則加入當代元素——手提電話，就如同在訴說現今世代人們最大的戰爭，被不同的影像、圖片吸引了注意力；對活在新時代的人而言，「反戰」最重要的可能就是要重新奪回專注力。這個作品就像是藤原西蒙與畢加索一場跨世代的對話，以藝術連結不同時代的作品。 這兩幅畫作被劃分到「學徒」的部分，是希望透過潛藏在畢加索身上的學徒身份，呈現其渴望學習的心，借鑑重要古典名作臨摹、模仿，吸取靈感創作並演繹出自己的版本，最終成為超越前人的大師；也是緊貼展覽的主題，讓藝術家回應前人，亦同時影響著後世之人，賦予藝術史上不同作品和創作的意義。 展覽由3月15日至7月13日於M+西展廳展出，並於昨舉行開幕儀式，馬會董事孔思和致辭時表示，馬會積極支持本地藝術文化發展，實現國家《十四五規劃綱要》明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的願景。透過支持法國五月開展不同的藝術教育活動，冀讓不同背景的市民都能接觸藝術，豐富香港的文化發展。