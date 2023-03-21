M+獲國際建築師事務所捐贈藏品 「鳥巢」率先登場

西九文化區M+博物館迎來新藏品。有份設計M+大樓的國際建築師事務所Herzog & de Meuron，將向M+捐贈建築模型及項目設計素材，首階段向M+捐贈2008年北京奧運主體館、人稱「鳥巢」的北京國家體育場切面模型，即日起在M+東展廳的「物件．空間．互動」展覽中展示。

Herzog & de Meuron於1978年在瑞士巴塞爾成立，2000年代以來一直活躍在亞洲，在世界各地設計了多個公共及私營設施，例如博物館、體育場館及商業建築，並獲得多個著名建築獎項。除了「鳥巢」模型，Herzog & de Meuron在下階段會捐贈其在亞洲及其他地區設計重要項目時所運用的各種素材。

M+設計及建築主策展人Ikko Yokoyama指，2000年代初，中國開始在國際舞台上展示其社會和經濟實力，開展了眾多極具雄心壯志的建築項目，「鳥巢」正是當中甚有代表性的例子，並從「鳥巢」建造可反映出在全球脈絡下，地方與民族身份的建構。展覽須購票入場，標準門票120元。

另外，M+公布入圍第二屆希克獎的6名藝術家名單，包括范加、苗穎、王拓、謝南星、楊沛鏗和于吉；當中楊沛鏗現於香港生活及工作，范加則稱現時生活及工作於香港及紐約。M+將於今年9月舉行「希克獎2023」展覽，展示6名入圍藝術家於過去3年的創意實踐，最終評選結果將於明年初公布。