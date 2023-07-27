M+舉行傳奇人物宋懷桂展 藉此窺探中國視覺文化大轉變

中國傳奇人物宋懷桂具藝術先鋒、商界精英、時尚教母和文化大使的多重身分，曾任皮爾‧卡丹(Pierre Cardin)在中國的首席代表，她亦培訓首代中國模特兒，對1980年代培養中國創意文化和引介國際化的現代生活方式，發揮了舉足輕重的作用。她傳奇一生將於M+博物館全新特別展覽全面展現，觀眾透過展覽了解其人生軌跡，亦可窺探中國視覺文化面貌在國家改革開放後的重大轉變。

M+將於周六(29日)舉行全新特別展「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」，是全球首個以宋懷桂為主題的博物館展覽，展覽按主題分為五個部分，「誰是宋女士？」展示宋懷桂穿著過最引人注目的皮爾‧卡丹服裝，以及個人文件、照片和影片片段；藝術先鋒則展示出宋和丈夫、來自保加利亞的壁掛藝術家萬曼開創性的藝術創作，借鑑傳統和民間文化，發展出現代主義的藝術語言，並在中國培養了年輕一代的前衛藝術家。

商界精英的部分，介紹宋懷桂為皮爾‧卡丹在中國開展事業的歷程，包括協助卡丹將巴黎馬克西姆餐廳複製到北京，為其他外國時尚品牌進入中國市場奠下基礎。至於「時尚教母」，則展示宋懷桂是孕育中國時尚生態的先驅，從訓練中國第一批專業模特到舉辦一些早期的時裝秀，以及將中國模特帶到國際舞台。

最後的部分「文化大使」，介紹宋懷桂圈子中的西方時裝設計師，如伊夫‧聖羅蘭、奇安弗蘭科‧費雷，如何從中國傳統意象中吸取靈感；同時探究中國藝術家、電影和時裝創作者如何在國際領域塑造嶄新形象之際，同時把自身的文化元素融入作品中。晚年策劃「五朝霓裳」時裝秀，在國際舞台上推廣中國傳統服裝。傳統文化重新成為中國人在全球化時代建構個人身份認同的重要元素。