Matthew Trickett伏屍公園　英國安法案被告死因未明

英國警方本月起訴特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪及另外2人，指控他們涉嫌協助香港情報部門，違反英國國家安全法(National Security Act)，早前獲准保釋。其中37歲白人男子Matthew Trickett，星期日(19日)被發現伏屍伯克郡美登赫(Maidenhead)一個公園。

警方19日約下午5時接獲民眾報案，到場發現Matthew Trickett並展開急救，但當場證實死亡，死因不明，警方圍封部分公園範圍搜證，指將在適當時候驗屍，呼籲掌握信息的民眾提供線索。星期二(21日)公園封鎖區內可見到一個黑色法醫帳篷，公園一帶有警員駐守。