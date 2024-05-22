Matthew Trickett伏屍公園　英國安法案被告死因未明

英國警方本月起訴特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪及另外2人，指控他們涉嫌協助香港情報部門，違反英國國家安全法(National Security Act)，早前獲准保釋。其中37歲白人男子Matthew Trickett，星期日(19日)被發現伏屍伯克郡美登赫(Maidenhead)一個公園。
警方19日約下午5時接獲民眾報案，到場發現Matthew Trickett並展開急救，但當場證實死亡，死因不明，警方圍封部分公園範圍搜證，指將在適當時候驗屍，呼籲掌握信息的民眾提供線索。星期二(21日)公園封鎖區內可見到一個黑色法醫帳篷，公園一帶有警員駐守。
3被告獲保釋 原定周五再提堂
Matthew Trickett據報是私家偵探，曾經是希斯路機場的邊境部隊人員，並曾於英國皇家海軍陸戰隊服役6年，今年2月起出任內政部移民執法調查員。Matthew Trickett的家人發聲明，表示正哀悼家人離世，希望外界尊重他們隱私。律師亦表示對Matthew Trickett的死感到震驚。
英國當局本月13日起訴63歲的袁松彪、38歲華裔男子衞志樑，以及Matthew Trickett，指控3人涉嫌協助香港情報部門，進行外國干預活動，涉嫌在去年12月20日至本月2日期間，進行可能協助外國情報機構的行為，包括資訊收集、監視和欺詐等，3人亦被指本月1日強行闖入英國一個住宅。他們當日出庭後，獲准保釋，期間Matthew Trickett須定期向警署報到，原定星期五(24日)再提堂。若被定罪，每項罪名最高可判處14年監禁。