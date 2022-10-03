MIRROR演唱會事故調查尾聲 孫玉菡：會嚴肅跟進保良局疑虐兒事件

接連有院舍發生虐兒或懷疑虐兒事件，最新包括保良局嬰兒組留宿幼兒中心的2名幼兒工作員。勞工及褔利局長孫玉菡昨在一個電視節目表示，警方正調查案件，不便評論詳情，不過他指社署正嚴肅跟進，已敦促機構徹查事件、審視流程及提出改善辦法，並提交報告。他又表示MIRROR演唱會事故調查已接近尾聲，正等候律政司意見，會盡快公布。
「童樂居」虐兒案後成立的兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，日前公布首階段檢討幼兒住宿服務報告，共提出31項建議，包括將幼兒工作員人手比例由1比6.2提升至1比4.5。孫玉菡稱，約三至四成住宿兒童有特殊需要，有必要增聘照顧員、社工及護士照顧，但涉及資源運用，政府需時處理，而童樂居及保良局均已運用自身資源增聘人手。
孫玉菡又稱，部分建議已經落實，包括安裝閉路電視、改善巡查機制等，亦會盡快成立由太平紳士及不同專業界別人士組成的服務質素小組，進行突擊巡查。他又提到，日後將增設「幼兒照顧助理員」的職級，毋須註冊，負責餵食、換片、沖涼等基礎工作，令幼兒工作員有更多空間進行專業照顧。
消息：擬分三級制監督舞台工程
另外，MIRROR演唱會事故發生超過2個月，孫玉菡說調查已進入尾聲，正在等候律政司意見，會盡快公布。他又指事故複雜，要完全掌握事件才可作結論，目前仍在跟進參與的舞蹈員屬於自僱抑或僱員。
據了解，因應MIRROR演唱會意外，康文署早前就改善措施諮詢業界，方向之一是細化監管工作。其中一個考慮是按照舞台工程的複雜性及風險分「三級制」規管，愈高風險的，針對重要步驟，需提交分工表，方便有事時追查。註冊工程師亦要定期巡查，有別現時只需在完成後，由工程師簽署認可文件。紅館、伊館納入最高一級，規定註冊結構工程師開工前先向康文署遞交負荷及結構計算報告、全程監督安裝工程及每日演出前進行檢查。
方案又建議設懲罰制度，如出現問題會被罰「停賽」，一段時間內不可租借場地。