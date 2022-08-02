MIRROR演唱會事故 跨部門小組首開會調查 目標兩周內研初步成因

調查MIRROR演唱會意外的跨部門小組昨午首次開會，文化、體育及旅遊局長楊潤雄說各部門已有分工，預計調查要數星期，目標一至兩星期有初步結果。而重傷的舞蹈員李啟言情況截至昨晚情況仍然危殆，其父母由海外抵港獲恩恤安排，昨再次由檢疫酒店乘衛生署專車，到醫院探望兒子。
在MIRROR演唱會被墮下大型屏幕擊中重傷的舞蹈員李啟言留醫深切治療部5日，截至昨晚情況仍然危殆，維生指數穩定。他的父母日前從加拿大回港並獲恩恤安排，昨早再乘坐衛生署專車離開檢疫酒店，到伊利沙伯醫院探望兒子，逗留1個多小時後離開，並無回應兒子最新狀況。
調查事故的政府工作小組下午進入紅館實地視察及舉行首次會議，出席的包括康文署長劉明光、西九龍總區刑事部警司鍾雅倫等，會議歷時約2小時。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨指，各部門已有分工，康文署會負責找出事故原因及如何改善日後的演唱會流程，勞工處會跟進僱主有否適當保護員工，而警方就調查事故是否涉及疏忽或刑事成分，預料需時數星期，期望一至兩個星期先有初步結果，包括有否涉及人為疏忽或機件問題。
楊潤雄指，暫未知哪間公司負責將屏幕掛上去的工序，但有人簽了相關安全認證，當局已掌握演唱會註冊結構工程師身份，會邀請他接受調查。他指知道社會上好多人關心事件，稱會加快調查，但仍要根據事實和科學，「現階段很難說要見誰人、做甚麼，要一直發展下去。」他又說康文署會跟紅館之後數場表演的主辦方商議，清楚了解他們的舞台設計等。
其中一名小組成員、工程師學會機械輪機造船及化工分部前主席司徒家成會前表示，要取吊著屏幕的配件化驗，「究竟碎零件是扯斷還是『擘』斷，我們都要檢視。」據悉，小組本周內會有相關化驗結果及舉行第二次會議。
演唱會監製首致歉
事發5日，MIRROR演唱會監製林浩源昨首度發聲明就事故致歉，指對今次發生如此重大事故感到痛心疾首，期盼傷者早日康復。他解釋過去數日一直未有發表聲明，是因為相比傷者受到的痛楚，他個人受到的責難並不值一提，強調從無想過逃避責任，但網上出現越來越多不符事實的揣測，因此有必要發表聲明，並保留追究權利。他亦指自己正積極配合警方和政府部門的調查，現階段不宜發表任何評論。
康文署增3短期措施保演出安全
康文署昨晚則指，有關調查報告未完成前，署方會重新審視所有署方轄下表演場地演出活動的安全，並由今日起實施3項短期措施，包括要求租用人重新檢視其舞台設計和由租用人加設的機械裝置，確保其安全性以保障所有工作人員、表演者及在場人士；暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置；以及加設的機械裝置必須每日由康文署同意的合資格人士檢查，以確保其安全性。
工會：應調查整個決策過程
香港舞台藝術從業員工會內務副主席陳頴業認為，事故中，除技術問題外，亦應該調查演唱會決策過程，包括舞台機械安裝及審批。陳認為事件同時反映舞蹈員權益問題，指他們很多時候因為叫價能力低，難以爭取權益，亦有個案是在受傷追究後，被主辦機構列入黑名單而失去工作機會。他認為舞蹈員業界日後無論以何方式代表業界爭取權益，也應該思考如何訂出保障方向，例如將彩排日數與懸掛裝置或舞台項目掛鈎。