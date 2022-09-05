MIRROR演唱會事故 阿Mo頸椎95%不能復原 楊潤雄稱需與業界商討指引

MIRROR紅館演唱會事故受傷舞蹈員李啟言(阿Mo)的父親李盛林牧師發出第六封代禱信，指阿Mo雖重創仍活著，家人能患難中同行，並引述醫生評估，阿Mo頸椎神經95%不能完全復原；重申期盼政府調查找出事件來龍去脈作適切跟進處理。文化體育及旅遊局長楊潤雄祝願對方早日康復，並指政府已著手找出事故原因和研究預防方法，會跟業界相討確保安全又不會阻礙業界發展的指引。

李盛林牧師代禱信形容，阿Mo仍活著是不幸中的萬幸，惟坦言聽完中西醫事發後一個月評估，阿Mo頸椎神經「95%不能完全復原」，心裡的確沉了一下，惟有望神繼續醫治，下周嘗試中醫針灸，但中醫亦沒有絕對把握讓阿Mo完全康復。信中又提到每次探病，夫婦及家人想到活躍的兒子每天絕大部分視線都是冰冷的天花板，內心辛酸難以形容；又提到阿Mo因長期佩戴頸箍以致後腦痛楚影響睡眠。

冀保障從業員同時不窒礙創新

楊潤雄昨出席無綫電視《講清講楚》時表示，康文署租用場地機制沿用多年未有大型事故，反映行之有效，而今次事故則反映現今舞台設計和追求效果有別過去，相關工作小組將檢視有關安排及改善；又指針對是次事故或可列出完整指引，但太仔細也可能限制創新想法、新效果，認為需與業界商討，強調會加強保障舞台從業員同時容許業界運作。

就刑事責任調查，楊潤雄指執法部門工作須非常仔細，需接觸很多人，呼籲各方給予多些時間。

事故發生於7月28日MIRROR演唱會第四日，一幅大型屏幕墮下壓傷兩名舞蹈員，政府成立工作小組調查，早前公布事故涉鋼索金屬疲勞，初步發現斷裂鋼索可承受拉力較一般少20%、屏幕重量疑500公斤寫成500磅。