MIRROR演唱會墮屏幕 調查小組揭鋼索斷裂多宗罪 屏幕過重 鋼索承受力差20%

男團MIRROR紅館演唱會巨型屏幕墮下嚴重事故發生近一個月，調查小組查和實驗，揭發引致懸掛屏幕鋼索繼裂的「多宗罪」，包括計算屏幕重量與現實出現「好大差距」、鋼索可承受拉力較一般少20%，安裝絞盤護繩器有問題致鋼索受壓和磨損，引發鋼索短期內金屬疲勞斷裂。小組強調仍需多項實驗進一步確認意外成因，調查冀下個月完成，政府多個部門正參與調查，現階段不會評論責任誰屬。
調查工作小組昨公布數星期實驗後的最新發現，當晚墮落的屏幕靠2條鋼索和吊環螺絲連接天花板的絞盤吊鎖於台上。其中一條鋼索斷裂，而另一條未斷鋼索的吊環螺絲也斷裂，令屏幕墮下。專家顧問林超雄指，經顯微鏡放大約5,000倍檢查，在鋼索斷裂表面發現金屬疲勞的獨特條紋，確認鋼索因「金屬疲勞」斷裂。
今次意外鋼索短期內發生金屬疲勞，小組分析原因涉多個因素，從設計、選材至安裝也發現有問題，鋼索可承受力量較小，又不斷受壓和磨損，加上受力較預期大很多。林超雄解釋，屏幕實際重量比主辦機構提供的負載表所示相差很大百分比，鋼索承受拉力比預期大很多。第二，所用鋼索直徑5毫米，小組取出部分未受力段落作測試，發現較一般市售同類鋼索可承受拉力低20%。這些鋼絲又有原因未明的損耗情況，加速金屬疲勞。第三，在絞盤中，防止鋼絲「跳出」絞盤坑的護繩器未預留足夠空間，令鋼索受壓。同時，護繩器不能自由轉動，令鋼索經過時磨損，令本身狀態欠佳的鋼絲造成更多損害，加上經過滑輪時多一重屈曲，就如不斷拗折萬字夾，產生塑性變形，造成低周期金屬疲勞。
未能判斷是否「人為失誤」
林超雄補充，鋼索金屬疲勞難被發現，須花很多精神和時間，如昂坪360涉載客等很多安全考慮，有器材可為鋼索定期檢查，但坊間很多類近吊重裝置未必能有簡單方式測試。他又說，目前難確切知道鋼索是否全新或重用，需由安裝人士解答；任何系統也可能有地方出問題，如何導致事故難簡單以「人為失誤」判斷。至於是否主辦方購入次貨鋼索，小組委員及香港工程師學會代表司徒家成指，暫未能證實，須待更多測試確認。
工作小組昨第四次會議，主席李子俊重申調查未完結，需進一步實驗確認初步發現，以確認意外成因，希望下月完成其他調查工作，現階段評論責任誰屬並不公平，也不希望影響其他政府部門的調查。MakerVille發聲明指，由於調查仍在進行中，未能進一步評論，將繼續積極配合政府各部門的調查工作，公司亦已聘請獨立工程師等專家配合和轉交場地數據等資料。
演唱會共6幅大屏幕
MIRROR演唱會原定開辦12場，意外發生在演唱會第四場，之後腰斬。演唱會頭兩場被指舞台機關多，致連日發生小意外，歌手失平衡、踏空墮地等，之後暫停吊橋等表演環節。至於意外所涉吊掛的大屏幕一共6幅，首一、二場只左右轉動，改變排列方式，沒有上下移動，至第三場演出改成兩幅一組上下升降，是否改變移動方式導致意外，調查小組未有交代；亦未知其餘5組屏幕裝置是有否同樣問題。事故中受重傷的舞蹈員李啟言情況仍然危殆，留醫伊利沙伯醫院深切治療部，維生指數穩定。