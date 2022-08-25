MIRROR演唱會墮屏幕 調查小組揭鋼索斷裂多宗罪 屏幕過重 鋼索承受力差20%

男團MIRROR紅館演唱會巨型屏幕墮下嚴重事故發生近一個月，調查小組查和實驗，揭發引致懸掛屏幕鋼索繼裂的「多宗罪」，包括計算屏幕重量與現實出現「好大差距」、鋼索可承受拉力較一般少20%，安裝絞盤護繩器有問題致鋼索受壓和磨損，引發鋼索短期內金屬疲勞斷裂。小組強調仍需多項實驗進一步確認意外成因，調查冀下個月完成，政府多個部門正參與調查，現階段不會評論責任誰屬。

調查工作小組昨公布數星期實驗後的最新發現，當晚墮落的屏幕靠2條鋼索和吊環螺絲連接天花板的絞盤吊鎖於台上。其中一條鋼索斷裂，而另一條未斷鋼索的吊環螺絲也斷裂，令屏幕墮下。專家顧問林超雄指，經顯微鏡放大約5,000倍檢查，在鋼索斷裂表面發現金屬疲勞的獨特條紋，確認鋼索因「金屬疲勞」斷裂。

今次意外鋼索短期內發生金屬疲勞，小組分析原因涉多個因素，從設計、選材至安裝也發現有問題，鋼索可承受力量較小，又不斷受壓和磨損，加上受力較預期大很多。林超雄解釋，屏幕實際重量比主辦機構提供的負載表所示相差很大百分比，鋼索承受拉力比預期大很多。第二，所用鋼索直徑5毫米，小組取出部分未受力段落作測試，發現較一般市售同類鋼索可承受拉力低20%。這些鋼絲又有原因未明的損耗情況，加速金屬疲勞。第三，在絞盤中，防止鋼絲「跳出」絞盤坑的護繩器未預留足夠空間，令鋼索受壓。同時，護繩器不能自由轉動，令鋼索經過時磨損，令本身狀態欠佳的鋼絲造成更多損害，加上經過滑輪時多一重屈曲，就如不斷拗折萬字夾，產生塑性變形，造成低周期金屬疲勞。