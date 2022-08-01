MIRROR演唱會大螢幕傷人意外 市民感不安 紅十字會接近三百求助

MIRROR的第四場紅館演唱會出現罕見嚴重意外，直接導致兩名舞蹈員受傷，亦對台前幕後工作人員、在場觀眾、粉絲等，造成或多或少的心理影響。事隔多天，不少鏡粉的心情仍未平伏。有現場目擊事件的鏡粉指當刻未及有即時情緒反應，但回家後想到受傷舞蹈員和MIRROR就「爆喊」，聽到電台播放MIRROR歌曲時亦情緒激動而痛哭；亦有鏡粉於事發後頭一、兩日都避聽MIRROR歌曲，但難抵「歌癮」昨重聽歌曲，幸心情逐步平伏。有鏡粉則稱自己情緒雖受影響，但因父母一直反對她追星而未敢向雙親交代；其他鏡粉則鼓勵她與身邊家人說出感受。

MIRROR紅館演唱會上周四晚突有大銀幕突然墮下，因事發時部分粉絲正錄影偶像演出，意外後，不少現場、多角度的短片在網上廣泛流傳。連日來續有鏡粉或市民因親歷事或看過意外短片而情緒受到影響。有粉絲稱事發後多晚都曾發惡夢，亦有粉絲稱為免觸動情緒，暫避聽MIRROR歌曲，以免憶起意外。香港紅十字會截至昨晚共接獲138宗致電求助，另分別有98和26名市民透過WhatsApp和Telegram查詢或求助。災後心理輔導協會則透過社交平台主動聯絡近40人提供協助或輔導。

災後心理輔導協會主動尋受困擾市民

多間機構於事發後即時向公眾提供情緒支援服務，其中香港紅十字會即晚啟動「Shall We Talk」心理支援熱線，截至昨午6時，熱線共接獲138宗致電求助，另分別有92和26名市民透過WhatsApp和Telegram查詢或求助。災後心理輔導協會則到MIRROR和COLLAR多個網上粉絲群組和專頁，主動聯絡近40人並提供協助或輔導。

香港紅十字會指，求助者情緒主要為悲傷、哭泣、驚慌、恐懼，部分人士更失眠、被事件觸動過往情緒或經歷，也有人會感到反胃等。求助者當中不乏年輕的歌迷，其中一名中學生表示看到片段後，感到非常難過和驚慌，為受傷的舞蹈員感到擔心，更徹夜難眠，翌日難以集中精神應付學業，故致電求助；亦有在職青年表示，整個早上感到非常緊張，無法放鬆，趁午休時間致電求助。

災後心理輔導協會總幹事杜永政表示，連日來安排3至5人在求助熱線候命，並在網上尋求情緒可能受困擾的市民。他提到一名事後情緒受困擾的少女分享，其家庭大部分成員均為忠實鏡粉，部分人更在現場目擊事發經過。事發後家人大部分時間都表現沉默，吃飯時都不出聲，形容氣氛猶如「喪親」般，非常恐怖；該少女則食慾不振，沒有心情見朋友，亦不敢看手機。

杜永政指，不少人提及事發後出現不少情緒反應，擔心患上創傷後壓力症(PTSD)，但一般會以事發後第4至30日間的反應作評估。而不同人對事件的反應都因人而異，故如發現身體和心理有不適，應盡快向專業人士求助。他亦分享，情緒受困擾的市民可嘗試利用「眼動身心重建法(EMDR)」的「蝴蝶擁抱法(butterfly hug)」，以抒發情緒。