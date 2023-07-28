MIRROR演唱會意外一周年 阿Mo父：子四肢開始有感覺

紅館MIRROR演唱會意外發生一周年，嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)至今仍然臥床留醫。阿Mo父親李盛林過去一年持續向外界交代兒子情況，他最新向傳媒稱，阿Mo一個多月前四肢開始有感覺，又形容過去52個星期的心情「的確好似過山車」。政府去年意外後提出加強管理表演場地，據報康文署建議分4級管理舞台，規管不止涵蓋紅館、伊館等大型場地，同時包括文娛中心等小型場地。

阿Mo去年今日的晚上在紅館為MIRROR成員伴舞期間，遭舞台中央突鬆脫墜下的LED屏幕壓中頸部和頭部，一直留院至今。意外後從外地趕回本港的父親李盛林，仍然堅持每星期寫代禱信，他近日以錄音形式接受HOY TV訪問時透露，阿Mo四肢一個多月前開始有感覺，形容這是一個很正面的經歷，又稱52個星期其實是很漫長的日子，「因為一個活潑嘅年輕人，到現在佢係要面對住各方嘅治療」，很多事情亦不由自主。

李盛林：過去一年心情像過山車

李盛林回顧過去一年，好像很快過、心情「的確好似過山車」，特別是事發首3個月。他感激各界關注和醫護人員的幫助，包括協助搶救阿Mo，讓他各方面機能可以穩定下來。當日意外亦造成另一名舞蹈員張梓峯受傷，他事後憶述意外時自己「無能力再救阿Mo多一步」而感到內疚。阿Mo的女朋友蘇芷晴是與MIRROR同屬MakerVille的女子組合COLLAR成員，她事發後約10個月宣布退團。

據報康文署擬規管所有場地舞台

政府事後完成意外調查，決定修改場地租用條款，加強管理表演場地的安全，相關工作料今年第四季完成。有報道引述消息指，康文署擬提出分4級管理舞台，涵蓋的場地除香港體育館和伊利沙伯體育館等大型場地外，劇院、大會堂，以及文娛中心等中小型場地亦會納入規管。同時，報道指署方考慮把目前最少1,000萬元的租用人意外事故保險再提高。