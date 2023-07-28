MIRROR演唱會意外一年整合｜李啟言阿Mo復康之路崎嶇　總承辦商藝能3人被控

2022年7月28日男團MIRROR紅館演唱會事故，造成2名舞蹈員嚴重受傷，當中李啟言阿Mo傷勢95%不能復原，後續令其女朋友蘇芷晴So Ching退出Collar。至於當局公布調查報告後，總承辦商藝能3名職員涉虛報負重項目被控。
MIRROR演唱會意外｜李啟言阿Mo復健之路
李啟言阿Mo在事件中，被吊在半空的大銀幕突然墮下擊中。他送院時，後頸第三及第四節脊椎骨折及移位，四肢不能活動，頭部及肺部被重物壓中受傷，亦有肺腫。及後證實後頸脊椎骨折接受手術。張梓峯在翌日出院並轉到香港中文大學醫院接受治理。至去年8月6日Mo仍在ICU留醫，當時情況危殆，維生指數穩定。去年9月醫生評估他頸椎神經95%不能完全復原。
經多月治療後，阿Mo以外骨骼的控制模式下踏出第一步，並隨著外骨骼的步伐，行完了整條走廊。經過一年，阿Mo從視線只看到天花格，到頸部有限轉動，望到窗外景色；從四肢不能動彈到雙腳輔助移動。李父李盛林牧師盼去年8月初可順利通過測試摘除尿袋，去年9月會多添置一部治療上肢肌肉、關節和神經的復康儀器。
MIRROR演唱會意外｜蘇芷晴So Ching退出Collar
受傷的2名舞蹈員分別為蘇芷晴(So Ching)男友李啟言(阿Mo)及張梓峯，事後蘇芷晴照顧受傷男友，雖然So Ching曾於2023年1月《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》復出，但因「留下的創傷一直無法被療癒，每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕跡。」，So Ching在5月10日宣布退出Collar，由出道至MIRROR演唱會意外及後退團，不足一年半。
MIRROR演唱會意外｜當局行動
當局在2022年11月11日公布調查報告，認為分別因為金屬疲勞引致鋼索斷裂、吊環螺絲的裝置設計問題及懸吊系統安全系數不理想3個原因，造成嚴重意外，當日拘捕5人。
總承辦商藝能工程有限公司3名職員涉虛報2個設備的重量，同被控1項串謀欺詐罪及1項欺詐交替控罪，案件在6月15日於區域法院提堂，3人職位分別為兩名項目經理及一名工程統籌。法官應代表律師申請，將案件押後至8月29日再訊，以待研究文件及索取法律意見，另准各被告續保釋，條件包括現金5萬元等。