MIRROR演唱會意外受傷舞者李啟言父母抵港探望 警續蒐證 跨部門專組今開會

李啟言父親李盛林牧師及太太昨晨約6時由加拿大多倫多抵港。據了解，2人由航空公司職員及醫護人員護送和完成入境程序，約20分鐘後乘坐7人車離開機場前往酒店做檢測，取得陰性結果後約10時到伊利沙伯醫院，曾與院方深切治療部、神經外科及專門治療脊椎受傷的部門主管會面。2人其後乘坐政府安排的小巴離開，有穿保護衣人員跟隨，返回酒店檢疫。在醫院守候多時的傳媒，至下午1時半、2人離開醫院前，未見他們進入深切治療部。至於重傷的李啟言，據了解其頸椎第四及第五節爆裂，已接受2次手術修補，昨因術後須插喉呼吸，情況轉為危殆，但維生指數穩定。

MIRROR紅館演唱會中被大型螢幕壓傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)術後情況危殆，昨續於伊利沙伯醫院留醫。李啟言的父母昨由加拿大返抵本港，獲政府安排專車送往醫院探望及會見醫療團隊。負責調查事故的政府跨部門專組今日將首次開會，文化體育及旅局局長楊潤雄將督導調查。有20年舞台製作經驗人士指，吊掛等建構物須獲註冊結構工程師審批，並提到2年半疫情令業界流失有經驗人手，也可能是事故原因之一。攝影：李睿哲

警方及政府化驗所人員到場蒐證

康樂及文化事務署助理署長領導的專責小組今日舉行首次會議，工作涵蓋查找事故成因，提出建議並跟進，以防止同類事件再度發生，文化體育及旅遊局長楊潤雄會親自督導及統籌工作。警方於昨午2時許再到紅館蒐證，政府化驗所人員下午4時許到場。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨稱，警方與康文署、機電工程、勞工處、政府化驗所專家作聯合調查，會盡力還原真相。至於對製作單位、總承建商及其他承建商調查工作，他指另一批同事正在跟進。立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛表示，初步了解當局需時7至8周調查，已反映希望加快程序。就連日多間參與演唱會製作的公司聲明未就事故承擔責任，會否擔心難以追究責任，他稱，目前未真正了解事件背後狀況，希望大家給予調查小組空間。就楊潤雄早前指演唱會表演者只站著或坐著唱歌「靜態表演」可繼續，他不評論甚麼環節或機關應否繼續做，但希望向政府反映業界意見。他續指，據他了解將會舉行的幾場演唱會門票經已售罄，暫時未聽聞有演唱會須取消。

裝置須註冊結構工程師確認安全

今次事故原因及責任問題仍有待調查，而據康文署適用於紅館的租場指引，租用人自費委聘署方核准合資格專業人士監督搭建物、索具裝配及裝置工程後，在場監督工程人士須書面向署方證實有關工程安全穩固。有20年舞台製作經驗人士表示，合資格專業人士所指是註冊結構工程師，工程完成後有關工程師會到場巡查再發出報告確認有關建構物當刻安全。他指工程獲工程師審批，康文署場地經理若發現有鬆動等意見可再提出，但一般各方也會相信工程師專業意見，且對方也是第三方單位，不屬「自己審批自己」，又提到屋宇署小型工程也採取同類制度。

他補充，參考監管娛樂場地條例《公眾娛樂場所牌照》，有多個部門介入監管，包括消防、屋宇署等，惟紅館等康文署場所可獲豁免；相信政府內部或有相關運作指引作類似監管，業界及當局於紅館等政府場地舉辦活動有否需要進一步改善監管可另作討論。不過他提到，發生事故亦可能與2年半來疫情下表演活動大減有關，加上移民潮，令有經驗人手流失，在調查結果出爐前，也希望當局抗疫措施別再一刀切打擊業界。

從事起重裝置的香港工程師學會機械輪機造船及化工分部前主席司徒家成表示，相信調查方向包括負責審批認可人士是否符合租務合約所定要求，並指即使申請時安全合格，演唱會材料也有機會重用，很倚賴主辦單位檢查，難單靠審批機制確保安全。

立法會議員田北辰質疑，私人場地類似工程也須向屋宇署入則批准，小型工程則可找合資格人士檢查簽署；但指是次意外螢幕重達600公斤，常理而言並非小型工程，提出建築署監管政府場地結構安全有否相關指引的疑問。 (相關新聞見A2、A18)

