MIRROR演唱會意外整合｜一年過去李啟言阿Mo復康之路崎嶇　總承辦商藝能3人被控

MIRROR演唱會意外｜李啟言阿Mo復健之路

李啟言阿Mo在事件中，被吊在半空的大銀幕突然墮下擊中。他送院時，後頸第三及第四節脊椎骨折及移位，四肢不能活動，頭部及肺部被重物壓中受傷，亦有肺腫。及後證實後頸脊椎骨折接受手術。張梓峯在翌日出院並轉到香港中文大學醫院接受治理。至去年8月6日Mo仍在ICU留醫，當時情況危殆，維生指數穩定。去年9月醫生評估他頸椎神經95%不能完全復原。

經多月治療後，阿Mo以外骨骼的控制模式下踏出第一步，並隨著外骨骼的步伐，行完了整條走廊。經過一年，阿Mo從視線只看到天花格，到頸部有限轉動，望到窗外景色；從四肢不能動彈到雙腳輔助移動。李父李盛林牧師盼去年8月初可順利通過測試摘除尿袋，去年9月會多添置一部治療上肢肌肉、關節和神經的復康儀器。