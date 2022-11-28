MIRROR演唱會意外當局續研加強保障 擬試行第三方核實舞台安裝工程

MIRROR演唱會大型螢幕墮下事故，政府報告揭疑有人涉嫌虛報裝置資料以加快取得許可，並計劃制訂新措施加強演唱會舞台表演安全。文化體育及旅遊局長楊潤雄在一個電視節目表示，計劃以先導機制，試行在原有兩層保障制度下，再加獨立第三方介入檢查表演舞台安裝工程，指引細節仍待與業界商討。另就國際欖球賽事接連播放和描述國歌出錯，他指不會簡單認定是個別事件，一定搜集證據嚴肅處理。

政府在墮屏事故後與業界討論制訂新舞台指引，楊潤雄表示，尤其就是否在租用人聘用合適人士安裝和專業人士核實安全的兩層制度下，透過修訂場地租用條款，再引入先導機制，加入獨立第三方查核；而須核實哪些項目、去到甚麼程度等，冀透過先導計劃尋求最配合需要及有效的方案，又說理論上會以較大型、涉較闊範圍表演試行，以便較全面了解效果，按風險評估集中處理易出錯地方。