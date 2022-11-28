MIRROR演唱會意外當局續研加強保障 擬試行第三方核實舞台安裝工程

MIRROR演唱會大型螢幕墮下事故，政府報告揭疑有人涉嫌虛報裝置資料以加快取得許可，並計劃制訂新措施加強演唱會舞台表演安全。文化體育及旅遊局長楊潤雄在一個電視節目表示，計劃以先導機制，試行在原有兩層保障制度下，再加獨立第三方介入檢查表演舞台安裝工程，指引細節仍待與業界商討。另就國際欖球賽事接連播放和描述國歌出錯，他指不會簡單認定是個別事件，一定搜集證據嚴肅處理。
政府在墮屏事故後與業界討論制訂新舞台指引，楊潤雄表示，尤其就是否在租用人聘用合適人士安裝和專業人士核實安全的兩層制度下，透過修訂場地租用條款，再引入先導機制，加入獨立第三方查核；而須核實哪些項目、去到甚麼程度等，冀透過先導計劃尋求最配合需要及有效的方案，又說理論上會以較大型、涉較闊範圍表演試行，以便較全面了解效果，按風險評估集中處理易出錯地方。
康文署制訂名單供參考或較適合
就康文署能否加強「把關」角色，負責第三方審核，而非全交由租用者外聘，他解釋康文署並非工程部門，在增加查核工作需物色專業人士，需考慮費用由誰支付，可能由署方制訂名單供業界參考較適宜，亦可能與專業人士討論合適方法。
就舞蹈員日前發公開信稱事前彩排時間嚴重不足，楊潤雄提到新措施會列明應盡早彩排，但承認難制定確實時間，表演種類繁多，業界自己有標準，須商討如何清晰交代有關表述。在有關方案出台前，現行短期措施維持，包括禁用高空機械裝置等，業界希望舞台設特別設施可與局方商討。
事故中受傷舞蹈員李啟言(阿Mo)父親李盛林牧師代禱信中日前提及，阿Mo受創後首次可以沖涼，並可以在治療以外、長一點時間坐復康輪椅遠望窗外。
周六賽事又出錯
香港欖總標誌誤植斯里蘭卡奧委會
香港男子七人欖球隊出賽國際賽事先後發生大會播錯國歌、轉播錯誤描述國歌等錯誤，隊伍周六轉戰亞洲系列賽阿聯酋站賽事，亞洲欖總官網又再出錯，一度將香港欖球總會的標誌，誤植上斯里蘭卡奧委會的標誌。政務司長陳國基日前指未有證據證明南韓賽事中，播錯國歌事件涉政治動機，楊潤雄亦稱暫未見到牽涉其他運動，不會隨便得出結論認為僅屬個別事件，稱一定搜集證據嚴肅處理，並指港協暨奧委會制定新指引確保運動員處理同類問題；如涉賽事轉播畫面出錯，承認現實難24小時監察全球播放情況，但接獲投訴或有發現會跟進。