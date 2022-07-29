MIRROR演唱會意外｜中建富通發聲明僅為投資者 協興隆澄清僅負責3項工程

人氣男子組合MIRROR的紅館演唱會，在第四場發生嚴重意外，一部大型屏幕突然墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重，留醫深切治療部(ICU)。根據演唱會謝幕時的屏幕片尾顯示，今次舞台機械、舞台工程以及視像器材提供，分別由上市公司中建富通(138)旗下的「協興隆舞台工程」、「In Technical Productions」(ITP)(8446)以及「菱藝廣告製作」3間公司負責。繼菱藝廣告之後，中建富通亦發表聲明。 聲明中提到，中建富通對於今次意外表示震驚，對事件深感關注，對所有傷者及其家人致以最深切慰問，期望他們早日康復。對於網上有指協興隆是中建富通的子公司，中建富通在聲明中表示，「協興隆僅為中建富通間接非全資擁有的子公司，中建富通於協興隆的角色僅為投資者，協興隆的日常營運工作由其管理層負責。

促使協興隆協助調查 此外，中建富通在聲明中亦提及，注意到演唱會主辦方大國文化及MakerVille發出的聲明，其中指出將會與不同單位會面以調查事件，亦會聯同政府部門對事故起因作出徹查，中建富通支持主辦方及政府的調查行動，亦會促使協興隆協助調查，期望當局早日查清事故起因。 ITP 聲明：沒參與放置巨型懸空屏幕 ITP於今晚(29日)也發表聲明，對於今次事故感到震驚和難過，對所有受傷舞蹈藝員及其家屬表達最深切慰問，並希望受傷者能夠早日康復。ITP同時澄清，作為視像顯示解決方案服務供應商，就MIRROR演唱會承辦的工作部份只包括提供合適及合規的視訊器材並安裝到主承辦商提供及指定的結構工程上，而沒有參與任何有關放置巨型懸空屏幕的結構和懸掛鋼索的制作及其機械工程的運作