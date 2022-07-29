MIRROR演唱會意外｜中建富通發聲明：於協興隆的角色僅為投資者

人氣男子組合MIRROR的紅館演唱會，在第四場發生嚴重意外，一部大型屏幕突然墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重，留醫深切治療部(ICU)。根據演唱會謝幕時的屏幕片尾顯示，今次舞台機械、舞台工程以及視像器材提供，分別由上市公司中建富通(138)旗下的「協興隆舞台工程」、「In Technical Productions」(ITP)(8446)以及「菱藝廣告製作」3間公司負責。繼菱藝廣告之後，中建富通亦發表聲明。

聲明中提到，中建富通對於今次意外表示震驚，對事件深感關注，對所有傷者及其家人致以最深切慰問，期望他們早日康復。對於網上有指協興隆是中建富通的子公司，中建富通在聲明中表示，「協興隆僅為中建富通間接非全資擁有的子公司，中建富通於協興隆的角色僅為投資者，協興隆的日常營運工作由其管理層負責。