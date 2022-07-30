MIRROR演唱會意外｜傷者賠償金額難估計 保險界指太多未清楚地方

人氣男子組合MIRROR的紅館演唱會，在第四場發生嚴重意外，一部大型屏幕突然由高處墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中一名傷者李啟言(阿Mo)傷勢嚴重。外界除關注責任誰屬問題外，傷者的保險賠償亦成焦點。保險業總工會理事長鄭志誠向傳媒表示，製作公司一般有買公眾責任保險，惟目前事故仍有太多未清楚的地方；加上未作任何調查，相信現階段無保險專家可估計到賠償金額。

林作：向所有涉事部門作出人身傷亡、工傷索償訴訟

至於從事保險業的林作，昨日在IG上發帖表示：「唯一有意義的是從傷者角度出發，馬上思考有什(甚)麼可以為他爭取。」林作分享要在兩個方向行動，首先是該次活動的責任保險，以及阿Mo本身的意外保險，「我希望有買，雖然作為舞蹈者可能比較難買，理賠上一定要攞到足。」林作又說，更重要的事就是向所有涉事部門作出人身傷亡、工傷索償的訴訟，並形容：「這件事，需要賠償的，很有可能不止一方。」

翻查《僱員補償條例》，若僱員因工受傷引致永久地完全喪失工作能力，補償金額須按僱員受傷時的年齡及每月收入來計算：若40歲以下的人士，其補償金額為96個月的收入或最低補償金額，兩者以較高的金額為準。若僱員因工受傷引致永久地部份喪失工作能力，補償金額須視乎僱員喪失賺取收入能力的程度，並參照永久地完全喪失工作能力的補償金額，按比例計算，公式為：永久地完全喪失工作能力的補償金額 X 永久喪失賺取收入能力百分率。