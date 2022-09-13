MIRROR演唱會意外｜回應李澤楷援助千萬　阿Mo父：所有捐贈都為時過早

MIRROR演唱會意外發生近一個半月，事件中受重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)仍在伊利沙伯醫院留醫。主辦單位MakerVille母公司、盈科拓展集團主席李澤楷昨日表示以個人名義向其家人提供1,000萬港元的經濟支持。阿Mo父親、李盛林牧師今日凌晨在社交平台感謝李澤楷，但指在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早，婉拒一切好意捐贈。

阿Mo父親李盛林感謝李澤楷先生及相關公司對阿Mo的關注、慰問和探訪，鑑於現時阿Mo仍在專家團隊所定出的醫療方案進行治療，他們首先要配合團隊的療程，並專注於照顧兒子現有需要，以免影響啟言復康的進展。未來的治療方案，需要看阿Mo康復的進展和醫護團隊的建議。

李父指，由於MakerVille 及大國文化作出承擔阿Mo的所有醫療費用的承諾，使他們能百分百專注於啟言治療及照顧的需要。 自第一封代禱信發出後，有個別教會提出為阿Mo的情況而內部集資，亦有個別人士想在物質上供給，甚至有具專業資格的有心人在治療上想親身參與，並有李澤楷先生所提出個人的捐贈。李父以帶著感恩和謙卑的心謝卻以上的好意，他認為在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。