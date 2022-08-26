MIRROR演唱會意外 將調查螺絲斷裂原因 螢幕重量或500公斤寫成500磅

男團MIRROR演唱會事故，墜下的螢幕實際重量懷疑比估算重，調查小組委員透露，差距更可能超出一倍，原因或與「公斤」寫成「磅」有關，但實情須取得文件證實，而有關文件在警方手上作調查。

男團MIRROR意外調查工作小組前日公布最新發現，包括螢幕估重與現實有大比例差距。小組委員及香港工程師學會代表司徒家成昨於電台節目透露，演唱會一共使用的6幅螢幕，政府量得實際重量為500至520公斤，但據聞主辦單位向康文署申報重500磅，有頗大差距，又補充「即使500公斤都好，市斤和英制又會爭咗啲」，須取得相關證書證實，而文件在警方手上作調查，不便發放予小組。不過他指，螢幕重量實際差距仍未能解釋為何只有一條鋼索斷裂。

至於鋼索可承受拉力較一般市售低20%，司徒家成解釋，5毫米直徑鍍鋅鋼纜的國際標準要施加1,380公斤才拉斷，而檢獲演唱會使用的鋼索在測試中，承受1,100公斤即斷裂。他指，因缺乏原材料證書，不能確認是原料不合格或使用時耗損有關，但提到從測試的鋼索表面傷痕及一部分內芯線膜露出，可證明鋼索運作時受某種壓力加速金屬疲勞。壓力可能來自絞盤護繩器距離不足，如同「絞蔗汁」情況，令鋼絲壓扁；加上升降時，鋼索還要與護繩器鬥拉力，如拔河般，加快勞損。

就坊間質疑欠缺後備鋼索，司徒家成指螢幕纖薄，更多鋼索或在升降運作時交疊。

斷裂吊環螺絲絲紋完好

小組下一步調查方向，是另一條鋼索的吊環螺絲斷裂原因。司徒家成指，螺絲絲紋完好無缺，只有少許彎曲，但有剪口，原因有待進一步調查，惟螺絲也是證物，目前由警方保管，暫未能作測試。