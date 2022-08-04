MIRROR演唱會意外｜專家推算27萬人患創傷後遺症 有人看12子廣告現負面情緒

人氣男團MIRROR上月28日紅館演唱會期間發生嚴重事故，一組懸掛半空的巨型屏幕於表演期間突然墮下，擊中2名舞蹈員，當中27歲舞蹈員李啟言（阿Mo）情況仍然危殆。不少人觀看事發經過後感不安。災後心理輔導協會表示，接觸近百名有負面情緒人士，當中有不少人士已出現創傷後遺症(PTSD)病徵，包括發噩夢、失眠、血壓上升、心口痛、無胃口等症狀。另外，有網民稱看見MIRROR廣告或MIRROR成員照片時，亦會突然出現負面情緒，繼而想起意外情況。 協會表示，根據「精神疾病診斷與統計手冊」，患者要超過30日才能被判斷為患上創傷後遺症。另據對創傷後遺症的研究以及創傷心理學的臨床經驗，區分創傷後遺症的比例，通常會以「直接經歷創傷事」件及「間接經歷創傷事件」去區分。「直接經歷創傷事件」者後患上創傷後遺症的個案可以是整體的5%至67%不等；而「間接經歷創傷事件」者後患上創傷後遺症的個案，可以是整體的1.8%至18%不等。

根據亞洲地區大型意外後出現創傷後遺症之比率約是整體「直接接收意外事件資訊」者33.5%推算，料30日之後將會有約近27萬人患上創傷後遺症。



災後心理輔導協會指出，按照上月28日晚MIRROR演唱會公布數字，當晚約有1.25萬人在現場直接經歷意外事件，屬於A類，而根據港人接收新聞方式相關研究推算，大約有5,009,760人透過網上或轉發片段間接方式接收意外事件資訊，屬於C類。在扣除A或C類方式接收意外資訊後，推算約有682,080人純以報章及電台間接接收意外資訊，屬於B類；故推算下，估計A類者會約有4,166人患上創傷後遺症，而B類則有12,277人，佔整體以報章雜誌或電台消息接收新聞的人士約1.8%，而C類約有250,488人，三類人士總和共約有266,931人。