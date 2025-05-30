MIRROR演唱會意外｜工程總承辦商藝能3名職員 串謀欺詐罪不成立

男團MIRROR於2022年7月舉辦的紅館演唱會，大型屏幕墜下導致舞蹈員受傷的案件，工程總承辦商「藝能工程有限公司」3名職員被控虛報屏幕等設備重量，今日(30日)在區域法院被裁定串謀欺詐罪罪名不成立。 法官指控方未能證實三名被告涉案時知悉電視屏幕的實際重量。此外，控方亦未能證明涉案負重表聲稱裝備的重量和實際不符，是導致電視屏幕墮下的原因。

3名被告分別是42歲的項目經理吳凱瑩、61歲的工程統籌林志華，以及50歲的項目經理梁耀祖。3人同被控一項串謀詐騙罪，於2022年5月19日至7月25日期間，在香港一同串謀詐騙康樂及文化事務署的經理，即在兩個負重表中，不誠實地及虛假地表示其内所述的多項設備的重量是該些設備的實際重量，從而誘使康樂及文化事務署的經理，容許演唱會舉行。另一項屬交替控罪的欺詐罪指，3人被控在同時同地藉欺騙，即在兩個負重表中，不誠實地及虛假地表示其内所述的多項設備的重量是該些設備的實際重量，並意圖詐騙而誘使康文署的經理作出一項作為或一連串作為，即容許演唱會舉行，導致藝能工程有限公司獲得利益，或導致大國文化製作有限公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。