MIRROR演唱會意外｜康文署擬就舞台工程分四級 藝術行政人員協會：憂影響表演自由 劇協：無稽之至

MIRROR紅館演唱會事故發生至今超過一年，據了解，康文署擬就轄下場地的舞台工程分為四級，正諮詢業界意見。香港藝術行政人員協會表示，對新政策用於表演藝術的建議感到憂慮，認為表演藝術與演唱會在場地使用及配置上均有不同程度的差異，擔心新政策或會過度限制藝團及藝術家的創作及表演自由。香港戲劇協會則表示，劇場技術運作一向行之有效，認為相關措施是「無稽之至」。

香港藝術行政人員協會：憂增加藝團的表演成本

香港藝術行政人員協會日前在社交媒體表示，演唱會與表演藝術的特殊性及場地的使用和配置有不同程度的差異，包括舞台配置、裝置及科藝設施的應用及表演範疇等不同內容。「四級制」新政策適用於演唱會的守則未能完全適用於各類型藝術表演，擔心此舉可能過度限制藝團或藝術家的創作和表演自由。

協會又指，由於本地各大小藝團均接受康文署或藝術發展局的資助，擔心新措施加重表演的製作時間、資金及行政成本，製作單位將被迫承擔這些額外負擔。此外，新政策或會影響海外藝團考慮來港演出。協會認為康文署在制定新政策時只參考了工程師學會的建議，而未有廣泛咨詢業界，促請署方宜盡快提供新政策的詳盡內容，並積極邀請藝術行業代表參與相關政策的制定和修改過程，展開全面的諮詢工作，共同制定適用於表演場地的安全規則。

