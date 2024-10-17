MIRROR演唱會意外｜康文署經理︰主辦方曾提出懸掛12艘吊船 供MIRROR近觀眾席上船

前年MIRROR演唱會發生舞台電視屏幕墮下事故，2名舞蹈員受傷，分別頸部及盆骨骨折。工程總承辦商藝能工程及延伸公司的3名職員，涉嫌向康文署虛報設備重量，3人否認串謀欺詐等罪，案件在區域法院開審。

過去沒有先例 因安全及秩序要求重新考慮

康文署經理鄧曉璇出庭作供，指於2021年9月，收到大國文化申請舉辦MIRROR演唱會通知，後來大國文化和藝能的代表多次與康文署開會，指對方最初打算懸掛12艘吊船，供MIRROR成員在近觀眾席上船，但由於過去沒有先例，署方要求藝能計算重量，後來因安全及秩序考量，要求主辦方重新考慮。