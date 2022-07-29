MIRROR演唱會意外｜據悉阿Mo腦出血頸椎爆裂　正接受需7至8小時手術 (更新)

【14:00更新】MIRROR紅館演唱會跌落屏幕壓傷兩名舞蹈員事件。據了解，其中傷勢較重的阿Mo送院時雖然清醒，但頸部受傷，情況嚴重，初步診斷四肢癱瘓、腦出血，以及頸椎骨折，他需要今早約11時半左右接受手術，包括修補受損的頸椎骨骼等，預計手術需時7至8小時，到今晚才結束；另一名受傷舞蹈員阿峯就情況穩定。

---------------

【13:00更新】MIRROR昨晚紅館演唱會意外事件，當中至少兩名舞蹈員阿Mo及阿峯被跌落的屏幕壓傷，其中阿Mo傷勢較重。醫管局表示，兩名昨晚(28日)於紅館受傷送院的傷者，其中一人仍然在深切治療部留醫，情況嚴重，另一人情況穩定。據了解，阿Mo頸部受傷，情況嚴重，初步診斷四肢癱瘓、腦出血、頸椎骨折。

---------------

【09:00更新】人氣男子組合MIRROR昨晚第四場紅館演唱會發生意外，成員Edan及Anson Lo跳唱期間，一塊大屏幕突然垂直跌落，壓傷至少兩名舞蹈員阿Mo和阿峯，兩人其後送往伊利沙伯醫院治理，目前阿Mo清醒留醫深切治療部(ICU)，阿峯則受輕傷。

主辦單位 承諾徹查 意外原因

主辦單位MakerVille行政總裁魯庭暉等，凌晨到醫院了解傷者情況，並向公眾交代兩人傷勢，他鞠躬致歉，表示其中一名受傷的舞蹈員阿Mo(李啟言)，目前在深切治療部治理，幸仍清醒，可與醫生溝通；另一名舞蹈員阿峯則受輕傷，他有少許擦損及拉傷肌肉，醫生建議要留院觀察，如無大礙可以出院。據了解，阿Mo頸部受傷、情況嚴重，初步診斷四肢癱瘓、腦出血、頸椎骨折。

魯庭暉承諾會非常認真處理事件，徹底找出原因，強調現時最重要是與傷者及其家人溝通，提供所需協助，希望傷者早日康復。

據悉，其中一名受傷的舞蹈員阿Mo，是女子組合COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)的男朋友。