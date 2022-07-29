MIRROR演唱會意外｜李家超盼盡快調查事件　將確保傷者得到最佳照顧

MIRROR紅館演唱會昨晚發生嚴重舞台意外，當中2名舞蹈員被屏幕壓傷。行政長官李家超下午回應事件，表示高度關注，已要求文化體育旅遊局與勞工及福利局妥善處理今次事件，就事故作全面調查，希望有關部門全面盡快調查事件，確保不再發生。他又向傷者致以深切慰問，希望盡快康復，當局會確保傷者得到最佳照顧。

稱為傷者家人提供充足協助

李家超稱，在今次事件中有3項重點，包括行動及調查要迅速、要全面廣泛處理事件、高層介入確保事件得到重視及妥當處理。他說演唱會或類似表演活動在香港受到歡迎及支持，有很多觀眾，因此要確保表演是安全，又指如果傷者家人從外地來港，政府會給予充足協助，醫衛局已主動聯絡傷者的家人，他們抵港時將獲安排到醫院探望傷者，當局會全面配合傷者家人需要。

被問到有沒有部門需要負責，李家超回應，相關部門在演唱會舉行期間的不同日子，均曾採取行動，並要求主辦單位採取改善措施，現有制度已列明政府與主辦單位的權責，惟在調查過程中會審視制度是否已達到要求、有無強化空間等。

楊潤雄：誰要負責言之尚早

周五較早時間，文化體育及旅遊局長楊潤雄向傳媒交代事件時指政府非常關注事件，初部看到懸掛涉事屏幕的兩條綱索，其中一條綱索斷裂，令屏幕跌落，康文署已成立工作小組，聯同康文署、勞工處及機電工程署全面調查事故成因，預計需要幾星期完成工作，在報告未完成前，當局會特別關注舞台表現。他強調，現時說哪個環節出錯或誰要負責「言之尚早」，但當局會追究到底當中負責，康文署需時調查，亦要問專家意見。