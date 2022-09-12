MIRROR演唱會意外｜李澤楷再發聲明：上周探訪李啟言 承諾盡力協助阿Mo 向其家人提供一千萬元經濟支持

在MIRROR演唱會意外中受重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)，目前仍在伊利沙伯醫院留醫。主辦單位MakerVille母公司電訊盈科主席李澤楷早前回應事件，表示會嚴肅跟進今次事故，並承擔傷者的醫療費用，以及盡力向他們提供協助。今日(12日)下午，李澤楷再度發表聲明，透露上周與阿Mo家人一起到醫院探訪及慰問阿Mo，再重申對於今次事故的關注並承諾會盡力提供協助之餘，更以個人名義向其家人提供一千萬港元的經濟支持。

對於演唱會事故為李啟言（阿Mo）及其家人所帶來的憂慮及傷痛，我一直深感沉重。上週我與其家人一起到醫院探訪及慰問阿Mo時，一再重申我對此次事故的關注並承諾會盡力提供協助。 我們亦有討論阿Mo的情況和醫療選項，及與家人分享搜集到的各地專家資料、最新的醫療技術以及其他支援等，以供阿Mo及其家人考慮，務求可以聯同本地的專業醫療團隊，一起找到可以幫助阿Mo的方案。 這週末，得知阿Mo的情況有所改善，亦繼續從李牧師的代禱信中感受到阿Mo和家人的勇敢和堅毅，我亦希望可以透過各種實際行動，為他們提供所需支援。 我明白公司正全力配合政府及警方的調查，惟相關過程需時，在釐清事故原因及責任問題前，為了能盡快及切實地為阿Mo及其家人提供幫助，除了公司承諾負責阿Mo的醫療費之外，我會以個人名義向其家人提供一千萬港元的經濟支持。我明白財務上的援助不能減低他們的傷痛，但希望在這艱難時刻，我能出一分力，幫助阿Mo和他的家人。此乃我本人的心意，而無論政府及警方調查後有任何結論，也不會影響我此次所作的經濟支援。 我和很多關心阿Mo的人也會一起繼續為他和家人送上祝福和力量，支持阿Mo的治療過程！

李盛林牧師發出兒子阿Mo(李啟言)的代禱信，寫著「Let's pray for Mo, 在人看為不可能，在神萬事可能」。

大國文化及MakerVille回應查詢

此外，MIRROR演唱會主辦單位大國文化及MakerVille，亦因應傳媒查詢作出回應，除了提及一直與阿Mo家人緊密連繫，亦有跟另外兩名傷者張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac) 保持聯繫，會提供醫療及生活協助。

大國文化及MakerVille回應如下：

1. 事發後，公司一直與李啟言（阿Mo）家人緊密連繫，詳細了解他們的需要，並盡力提供各方面實際及適切的協助及支援。

2. 公司管理層曾與阿Mo父母會面，向家人表達誠摯的慰問，並已承諾承擔所有醫療費用，我們會繼續協助家人物色最佳治療及護理方案，亦會繼續派專人貼身跟進家人所需。

3. 我們亦與張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac) 保持聯繫，管理層亦曾與他們會面，表達誠摯慰問，並了解到他們的需要，會提供醫療及生活協助。

4. 公司會繼續積極配合政府的調查，務求徹查事故原因，並嚴肅跟進。