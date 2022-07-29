MIRROR演唱會意外｜楊潤雄：初步有一條鋼索斷裂　租場者負責場地安全設施 (更新)

【12:00更新】​人氣男團組合MIRROR昨晚第四場紅館演唱會發生屏幕跌落意外，至少造成兩名舞台員阿Mo和阿峯受傷，其中阿Mo情況嚴重。文化體育及旅遊局長楊潤雄等中午見傳媒交代事件，他指政府非常關注事件，初部看到懸掛涉事屏幕的兩條綱索，其中一條斷裂，政府已成立工作小組，聯同康文署、勞工處及機電工程署全面調查事故成因，需要幾星期時間去做，在報告未完成前，會特別關注舞台表現。

勞工及福利局局長孫玉菡就再次對傷者表示慰問，強調政府非常關注事件，勞工處將展開全面調查，如有人需要負責，處方會作出執法及作出檢控工作，當局已發出停工通知書，要求匯報如何拆除舞台懸掛裝置，如有市民不安或難過，可找人傾訴一下，亦可找社署協助。

被問到現時有沒有人需要負責，楊潤雄指，一般而言，負責場地的人負責場地安全設施，現時需要時間進行調查，他強調今次是一宗不想見到的意外，會就事件責任誰屬追究到底。他指，當中一條鋼索斷裂是涉甚麼問題，目前仍未能清楚。康文署會盡量負需要負的調查。

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【10:22更新】人氣男子組合MIRROR昨晚第四場紅館演唱會發生嚴重意外，成員Edan及Anson Lo跳唱期間，一塊大屏幕突然垂直跌落，壓傷至少兩名舞蹈員阿Mo和阿峯，事件引起關注。

料交代MIRROR演唱會意外

政府表示，​文化體育及旅遊局局長楊潤雄、勞工及福利局局長孫玉菡及康樂及文化事務署署長劉明光，今日中午12時將在紅磡體育館大堂會見傳媒，歡迎派員訪攝，預料會交代MIRROR演唱會意外事件。

據了解，兩名受傷的舞蹈員，其中阿Mo目前清醒留醫深切治療部治理(ICU)，他頸部受傷、情況嚴重，初步診斷四肢癱瘓、腦出血、頸椎骨折；另一名舞蹈員阿峯則受輕傷。