MIRROR演唱會意外｜楊潤雄：初步有一條鋼索斷裂　現時問責言之尚早 (更新)

【12:00更新】​人氣男團組合MIRROR昨晚第四場紅館演唱會發生屏幕跌落意外，至少造成兩名舞蹈員阿Mo和阿峯受傷，其中阿Mo情況嚴重。文化體育及旅遊局長楊潤雄等中午見傳媒交代事件，他指政府非常關注事件，初部看到懸掛涉事屏幕的兩條綱索，其中一條綱索斷裂，令屏幕跌落，康文署已成立工作小組，聯同康文署、勞工處及機電工程署全面調查事故成因，預計需要幾星期完成工作，在報告未完成前，當局會特別關注舞台表現。

指租場者需負責場地安全設施

對於現時有無人需要負責，楊潤雄回應，康文署作為場地管理人，會和租用者達成協議，通常大型舞台表現上，是由負責租用的人負責場地安全設施，包括建築及進行安全認證，康文署見有文件證明才能容許活動進行。他強調，現時說哪個環節出錯或誰要負責「言之尚早」，但當局會追究到底當中負責，康文署需時調查，亦要問專家意見。

勞工及福利局局長孫玉菡就再次對傷者表示慰問，強調政府非常關注事件，勞工處將展開全面調查，如有人需要負責，處方會嚴厲執法及作出檢控工作；另處方已發出停工通知書，要求所有在懸掛裝置下的工作暫停，主辦單位要向當局匯報，如何安全拆除懸掛裝置，如有市民不安或難過，可找社署協助。