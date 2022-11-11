MIRROR演唱會意外｜楊潤雄：紅館租用人違租用條款絕不姑息　孫玉菡：受傷舞蹈員以僱員身份演出研檢控 (持續更新)

【17:54更新】男團MIRROR紅館演唱會大型螢幕墮下意外，政府今午(11日)交代事故調查工作。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，調查發現紅館租用人違反部分租用條款，包括提交螢幕的重量資料不準確及誇大螢幕的鋼索安全系數等，強調當局對涉事人士絕不會姑息；勞工及福利局局長孫玉菡就指，事故中受傷的舞蹈員以僱員身份演出，勞工處會根據法例，研究檢控舞蹈員公司及承辦商。

楊潤雄表示，調查小組一共舉行9次會議，認為紅館租用人違反部分租用條款規定，包括提交螢幕重量資料明顯不正確，誇大螢幕的鋼索安全系數，又無確保屏幕安全穩固，認為螢幕墮下已證明裝置非安全穩固。他指康文署稍後會發出詳細的調查報告，又說業界對MIRROR演唱會事故都深感震驚，惟都認為個別事件，並不代表整體業界表現，強調當局對涉事人士絕不會姑息，一定會依法嚴懲處理。

孫玉菡：勞工處研檢控 舞蹈員公司及承辦商

孫玉菡指，已檢視受傷舞蹈員的工作模式，包括自僱人士或僱員身份，經過與律政司商議，按照2006年終院的相關判刑，判斷受傷舞蹈員以僱員身份參與演出，勞工處將根據《職業安全及健康條例》及《僱員補償條例》，向聘用相關舞蹈員公司採取行動，同時當局發現舞蹈公司無為受傷舞蹈員報工傷，無買保險，當局考慮作出檢控，同時研究檢控處所佔用人包括承辦商等。

專家顧問林超雄表示，小組仍然維持鋼索金屬疲勞的原因，稱鋼索被「搓圓撳扁、好傷」，導致承受力不足，亦欠缺裝置調較位置，依賴螺絲伸長。事故工作小組主席李子俊就表示，小組已提出一系列建議，強化現有租用機制，包括更清楚訂明負責人的角色，合資格人士應更早入場參與檢測舞台設計，定期監督舞台工作，以及建議日後要求主辦方要提交鋼索品質證明，確保符合規格，和研究引入第三方獨立審核人員，檢查工程和裝置等。

被問有何話與阿Mo說 楊潤雄：調查無法令時光倒轉

被問及有何說話想與受傷舞蹈員李啟言(阿Mo)和其家人說，楊潤雄稱，見到一個醉心舞蹈演藝的28歲年輕人，過去3個月因為事故要接受一連串手術和治療，未來還有漫長康復路，大家都不想這些事發生，惟他指今日無論調查做多少事，都不能將時光倒轉，令事件沒有發生，強調作為政府部門，絕對有責任看成件事的原因是甚麼，當中有無甚麼可以將來做得更好，避免同樣事情再發生，避免再有任何人因為同一件事將來要受苦。