MIRROR演唱會意外｜腰斬餘下8場表演　主辦單位料賠逾億元

據資料顯示，12場MIRROR演唱會開設四面台，並分為480元、880元及1280元三個票價。以現時紅館設有1.05萬個固定座位，另加設2,000個額外座位計算，即全館最多可容納1.25萬名觀眾。

單計門票或已需賠近億元

雖然MIRROR演唱會並無公布公開門票數量分布，但保守假設各價格門票平均佔約三成三，在12場演唱會全場滿座情況下，推算MIRROR每場演唱會可進帳過千萬，換言之，單是門票收益，已超過一億元。而目前宣布次有8場演唱會需取消，連同意外發生的第4場，主辦方至少需賠償9場演唱會門票金額，估計金額亦接近1億元。

同時，據MIRROR演唱會售票時，有傳12場其演唱會門票，有約7成均屬內部認購，加上近似捆綁式銷售，例如有銀行信用卡推出「優先預訂」，吸引粉絲申請信用卡；光顧贊助商之一的保險公司購買高端保險計劃；參與電訊商的寬頻網絡升級計劃等。因此，是次大規模退票很可能不止牽涉現金退款，同時亦包括非現金賠償。

另外，MIRROR演唱會主辦方，亦提供網上直播門票，原訂於7月30日、7月31日及8月5日場次進行，門票為380元及280元，即需退票場次為3場，但預訂直播門票人數難以估計。加上主辦方亦很可能需向2名受傷舞蹈員賠償醫療費用，以及向贊助商就取消場次賠償，相關意外或需令主辦方最終需賠償逾億元。